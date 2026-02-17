Kátyúba hajtottál? Így növelheted a kártérítés esélyét

Annak köszönhetően, hogy az évszaknak megfelelően télies időjárási körülmények vannak Magyarországon, komoly közlekedési tényezők lettek a kátyúk. A közutak kezelői próbálnak lépést tartani velük, de nincs sok esélyük, így az ilyenkor szokottnál nagyobb eséllyel hajt kátyúba az ember – főleg sötétben, amikor a víztől csillogó útfelületen nehezebb észlelni a lyukakat. A Magyar Gumiabroncs Szövetség által készített tanácsadóval segítünk eligazodni a műszaki-jogi következményekben, beleértve a kátyúkár miatti kártérítést.

Rengeteg az úthiba, kátyúkár esetén ezekre a dolgokra kell odafigyelni

Fotó: Autó-Motor

Az alapos dokumentáció segíti a kátyúkár megtérítésének esélyét

1. Megelőzés – a járművezető kötelezettségei

A közlekedési szabályok alapján a járművezető köteles a sebességet és a vezetési stílust az út- és látási viszonyokhoz igazítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:

• rossz minőségű úton indokolt a sebesség csökkentése,

• esős időben, pocsolyás úton számolni kell rejtett kátyúval,

• megfelelő követési távolság tartása szükséges,

• kerülni kell a hirtelen, indokolatlan kormánymozdulatokat.

Amennyiben a vezető nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, az csökkentheti vagy akár kizárhatja a későbbi kártérítési igény sikerességét.

2. Mit tegyünk, ha nem tudjuk kikerülni a kátyút?

Ha az úthiba kikerülése nem lehetséges:

• tartsuk egyenesen a kormányt, közvetlenül az úthiba előtt ne fékezzünk satufékkel,

• manuális váltó esetén kuplungoljunk a hajtáslánc védelme érdekében.

Az áthaladás után figyeljünk az alábbi jelekre:

• kormányrázás,

• félrehúzás,

• rendellenes zaj,

• defektre utaló jel.

Ha bármilyen eltérést tapasztalunk, biztonságos helyen álljunk meg, és ellenőrizzük a járművet. Komolyabb sérülés gyanúja esetén a további használat kockázatos lehet.

3. Mi sérülhet meg?

A leggyakoribb károk:

• gumiabroncs (szakadás, dudor – akár a belső oldalfalon is!),

• felni deformáció,

• futómű és lengéscsillapító,

• kormányösszekötő elemek,

• olajteknő vagy alsó burkolat.

A pontos kármegállapítás érdekében célszerű szakszervizben átvizsgáltatni a járművet.