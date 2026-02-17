Kátyúba hajtottál? Így növelheted a kártérítés esélyét

Annak köszönhetően, hogy az évszaknak megfelelően télies időjárási körülmények vannak Magyarországon, komoly közlekedési tényezők lettek a kátyúk. A közutak kezelői próbálnak lépést tartani velük, de nincs sok esélyük, így az ilyenkor szokottnál nagyobb eséllyel hajt kátyúba az ember – főleg sötétben, amikor a víztől csillogó útfelületen nehezebb észlelni a lyukakat. A Magyar Gumiabroncs Szövetség által készített tanácsadóval segítünk eligazodni a műszaki-jogi következményekben, beleértve a kátyúkár miatti kártérítést.
Az alapos dokumentáció segíti a kátyúkár megtérítésének esélyét
1. Megelőzés – a járművezető kötelezettségei
A közlekedési szabályok alapján a járművezető köteles a sebességet és a vezetési stílust az út- és látási viszonyokhoz igazítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:
• rossz minőségű úton indokolt a sebesség csökkentése,
• esős időben, pocsolyás úton számolni kell rejtett kátyúval,
• megfelelő követési távolság tartása szükséges,
• kerülni kell a hirtelen, indokolatlan kormánymozdulatokat.
Amennyiben a vezető nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, az csökkentheti vagy akár kizárhatja a későbbi kártérítési igény sikerességét.
2. Mit tegyünk, ha nem tudjuk kikerülni a kátyút?
Ha az úthiba kikerülése nem lehetséges:
• tartsuk egyenesen a kormányt, közvetlenül az úthiba előtt ne fékezzünk satufékkel,
• manuális váltó esetén kuplungoljunk a hajtáslánc védelme érdekében.
Az áthaladás után figyeljünk az alábbi jelekre:
• kormányrázás,
• félrehúzás,
• rendellenes zaj,
• defektre utaló jel.
Ha bármilyen eltérést tapasztalunk, biztonságos helyen álljunk meg, és ellenőrizzük a járművet. Komolyabb sérülés gyanúja esetén a további használat kockázatos lehet.
3. Mi sérülhet meg?
A leggyakoribb károk:
• gumiabroncs (szakadás, dudor – akár a belső oldalfalon is!),
• felni deformáció,
• futómű és lengéscsillapító,
• kormányösszekötő elemek,
• olajteknő vagy alsó burkolat.
A pontos kármegállapítás érdekében célszerű szakszervizben átvizsgáltatni a járművet.
4. Ki felel a kátyú okozta kárért?
A közutak kezelője jogszabály alapján köteles gondoskodni az út megfelelő műszaki állapotáról, valamint az észlelt hibák kijavításáról vagy jelzéséről.
Az illetékes útkezelő az adott úttípustól függ:
• Országos közutak: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
• Koncessziós autópályák: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
• Települési utak: az adott önkormányzat (Budapesten ez lehet fővárosi és kerületi is)
Az útkezelő felelőssége nem automatikus. Mentesülhet, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a kátyú közvetlenül a káresemény előtt keletkezett,
• a hibáról nem volt tudomása és kellő gondosság mellett sem szerezhetett volna,
• a veszélyt megfelelő módon jelezte (figyelmeztető táblával vagy a sebességkorlátozással).
5. Mit tegyünk, ha kár keletkezett? Azonnali dokumentálás!
A sikeres igényérvényesítés kulcsa a bizonyítás. A károsultnak kell igazolnia:
• a káresemény helyét és időpontját,
• az úthiba fennállását,
• az okozati összefüggést,
• a kár mértékét.
Ennek érdekében:
• készítsünk több fényképet a kátyúról (közelről és környezettel együtt),
• fotózzuk le a jármű sérülését,
• jegyezzük fel a pontos helyszínt,
• kérjünk tanúadatokat,
• jelentősebb kár esetén fontoljuk meg rendőri intézkedés kérését,
• hasznos lehet fedélzeti kamerás felvétel.
6. Kárbejelentés menete
A kárigényt írásban kell benyújtani az illetékes útkezelőhöz. Lásd mellékelt minta. A bejelentéshez általában csatolni szükséges:
• fényképfelvételeket,
• javítási számlát vagy árajánlatot,
• a forgalmi engedély másolatát,
• részletes eseményleírást.
Az útkezelő az ügyet rendszerint a felelősségbiztosítójához továbbítja, amely kivizsgálja az esetet és dönt a kártérítésről. Az ügyintézés jellemzően 30–60 napot vesz igénybe.
7. CASCO biztosítás szerepe
Amennyiben a jármű rendelkezik CASCO biztosítással:
• a kár közvetlenül a saját biztosítónál is bejelenthető,
• a biztosító a szerződés feltételei szerint térít,
• az önrész a biztosítottat terheli,
• a biztosító később megtérítési igényt érvényesíthet az útkezelővel szemben.
Ez gyorsabb megoldást jelenthet, különösen nagyobb összegű károk esetén.
8. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a kárigényt elutasítják:
• panasz nyújtható be az útkezelőnél vagy biztosítójánál,
• békéltető eljárás kezdeményezhető,
• végső esetben polgári peres eljárás indítható.
Peres eljárásban a bizonyítási teher jellemzően a károsultat terheli.
A kátyúk okozta károk esetén a legfontosabb tényezők:
✔ Körültekintő, az útviszonyokhoz igazodó vezetés
✔ Az esemény azonnali és alapos dokumentálása
✔ Az illetékes útkezelő pontos azonosítása
✔ Szakszerű és határidőben benyújtott kárigény
A megelőzés elsődleges, azonban bekövetkezett kár esetén a tudatos, jogilag megalapozott eljárás jelentősen növeli a sikeres kártérítés esélyét.