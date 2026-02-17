Kátyúba hajtottál? Így növelheted a kártérítés esélyét

Hírlevél
Olvasási idő: 9 perc
Nem mindig felelős az út kezelője a hibákért. A kátyúkár bizonyításához fontos a megfelelően dokumentált helyszín.
Annak köszönhetően, hogy az évszaknak megfelelően télies időjárási körülmények vannak Magyarországon, komoly közlekedési tényezők lettek a kátyúk. A közutak kezelői próbálnak lépést tartani velük, de nincs sok esélyük, így az ilyenkor szokottnál nagyobb eséllyel hajt kátyúba az ember – főleg sötétben, amikor a víztől csillogó útfelületen nehezebb észlelni a lyukakat. A Magyar Gumiabroncs Szövetség által készített tanácsadóval segítünk eligazodni a műszaki-jogi következményekben, beleértve a kátyúkár miatti kártérítést.

Ilyen körülmények között nem csoda a sok kátyúkár.
Rengeteg az úthiba, kátyúkár esetén ezekre a dolgokra kell odafigyelni
Fotó: Autó-Motor

Az alapos dokumentáció segíti a kátyúkár megtérítésének esélyét

1. Megelőzés – a járművezető kötelezettségei
A közlekedési szabályok alapján a járművezető köteles a sebességet és a vezetési stílust az út- és látási viszonyokhoz igazítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:
   • rossz minőségű úton indokolt a sebesség csökkentése, 
   • esős időben, pocsolyás úton számolni kell rejtett kátyúval,
   • megfelelő követési távolság tartása szükséges,
   • kerülni kell a hirtelen, indokolatlan kormánymozdulatokat.
Amennyiben a vezető nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, az csökkentheti vagy akár kizárhatja a későbbi kártérítési igény sikerességét.

2. Mit tegyünk, ha nem tudjuk kikerülni a kátyút?
Ha az úthiba kikerülése nem lehetséges:
   • tartsuk egyenesen a kormányt, közvetlenül az úthiba előtt ne fékezzünk satufékkel,
   • manuális váltó esetén kuplungoljunk a hajtáslánc védelme érdekében.
Az áthaladás után figyeljünk az alábbi jelekre:
   • kormányrázás,
   • félrehúzás,
   • rendellenes zaj,
   • defektre utaló jel. 
Ha bármilyen eltérést tapasztalunk, biztonságos helyen álljunk meg, és ellenőrizzük a járművet. Komolyabb sérülés gyanúja esetén a további használat kockázatos lehet.

3. Mi sérülhet meg?
A leggyakoribb károk:
   • gumiabroncs (szakadás, dudor – akár a belső oldalfalon is!),
   • felni deformáció,
   • futómű és lengéscsillapító,
   • kormányösszekötő elemek,
   • olajteknő vagy alsó burkolat.
A pontos kármegállapítás érdekében célszerű szakszervizben átvizsgáltatni a járművet.

4. Ki felel a kátyú okozta kárért?
A közutak kezelője jogszabály alapján köteles gondoskodni az út megfelelő műszaki állapotáról, valamint az észlelt hibák kijavításáról vagy jelzéséről.
Az illetékes útkezelő az adott úttípustól függ:
   • Országos közutak: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
   • Koncessziós autópályák: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
   • Települési utak: az adott önkormányzat (Budapesten ez lehet fővárosi és kerületi is)
Az útkezelő felelőssége nem automatikus. Mentesülhet, ha bizonyítani tudja, hogy:
   • a kátyú közvetlenül a káresemény előtt keletkezett,
   • a hibáról nem volt tudomása és kellő gondosság mellett sem szerezhetett volna,
   • a veszélyt megfelelő módon jelezte (figyelmeztető táblával vagy a sebességkorlátozással).

5. Mit tegyünk, ha kár keletkezett? Azonnali dokumentálás!
A sikeres igényérvényesítés kulcsa a bizonyítás. A károsultnak kell igazolnia:
   • a káresemény helyét és időpontját,
   • az úthiba fennállását,
   • az okozati összefüggést,
   • a kár mértékét.
Ennek érdekében:
   • készítsünk több fényképet a kátyúról (közelről és környezettel együtt),
   • fotózzuk le a jármű sérülését,
   • jegyezzük fel a pontos helyszínt,
   • kérjünk tanúadatokat,
   • jelentősebb kár esetén fontoljuk meg rendőri intézkedés kérését,
   • hasznos lehet fedélzeti kamerás felvétel.

6. Kárbejelentés menete
A kárigényt írásban kell benyújtani az illetékes útkezelőhöz. Lásd mellékelt minta. A bejelentéshez általában csatolni szükséges:
•    fényképfelvételeket,
•    javítási számlát vagy árajánlatot,
•    a forgalmi engedély másolatát,
•    részletes eseményleírást.
Az útkezelő az ügyet rendszerint a felelősségbiztosítójához továbbítja, amely kivizsgálja az esetet és dönt a kártérítésről. Az ügyintézés jellemzően 30–60 napot vesz igénybe.

7. CASCO biztosítás szerepe
Amennyiben a jármű rendelkezik CASCO biztosítással:
   • a kár közvetlenül a saját biztosítónál is bejelenthető,
   • a biztosító a szerződés feltételei szerint térít,
   • az önrész a biztosítottat terheli,
   • a biztosító később megtérítési igényt érvényesíthet az útkezelővel szemben.
Ez gyorsabb megoldást jelenthet, különösen nagyobb összegű károk esetén.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a kárigényt elutasítják:
   • panasz nyújtható be az útkezelőnél vagy biztosítójánál,
   • békéltető eljárás kezdeményezhető,
   • végső esetben polgári peres eljárás indítható.
Peres eljárásban a bizonyítási teher jellemzően a károsultat terheli.

A kátyúk okozta károk esetén a legfontosabb tényezők:

✔ Körültekintő, az útviszonyokhoz igazodó vezetés

✔ Az esemény azonnali és alapos dokumentálása

✔ Az illetékes útkezelő pontos azonosítása

✔ Szakszerű és határidőben benyújtott kárigény

A megelőzés elsődleges, azonban bekövetkezett kár esetén a tudatos, jogilag megalapozott eljárás jelentősen növeli a sikeres kártérítés esélyét.

 

 

