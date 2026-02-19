Olyan utat adtak át, amelyre sokan nem is mernek ráhajtani

A finnországi Pielinen-tavon átvezető jégút hossza hét kilométer, és mintegy 60 kilométerrel rövidíti le a távolságot a két part között a téli időszakban. Alapkövetelmény, hogy

az út megnyitásához a jégnek legalább 40 centiméter vastagnak kell lennie,

ez garantálja, hogy a jég biztonságosan elbírja a járműveket három tonna súlyhatárig.

Tartós, kemény fagyok esetén a jég akár a 60-80 centiméter vastagságot is elérheti, és elvileg teherautók közlekedését is lehetővé tenné, de ezt biztonsági okból szinte soha nem engedélyezik.

A jégúton speciális közlekedési szabályok vannak érvényben, a kijelölt nyomvonal mentén számos KRESZ-tábla található. A haladási sebességet korlátozzák (50, illetve 30 km/h), a követési távolság legalább 50 méter, előzni tilos, és a jégúton megállási és várakozási tilalom van érvényben. A szabályok betartását rendőrök és közúti ellenőrök szigorúan ellenőrzik.

Sokan nem mernek elindulni a 7 kilométer hosszú úton (Fotó: Kreszváltozás)

A jégút szezonja általában 6-8 hétig tart, a jég vastagságától, az időjárási és egyéb körülményektől függően. Idén a szokásosnál hidegebb tél miatt március végéig szinte biztos, hogy nyitva lesz a három tonnánál könnyebb járművek számára.

A jégutat első alkalommal 1980-ban nyitották meg, és négy év kivételével – amikor a jég vastagsága nem érte el a 40 cm-t – minden évben rendelkezésre állt az ott áthaladni szándékozók számára.

A tó mélysége a jégút alatt a 25 métert is elérheti,

így a fokozott biztonsági intézkedésekre, valamint a szabályok betartására elengedhetetlenül szükség van - írta a Kreszváltozás.