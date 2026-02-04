Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

Az új előírások szerint minden autóajtón kötelező lesz a mechanikus vésznyitó funkcióval ellátott kilincs alkalmazása, a csomagtérajtó kivételével. A döntést biztonsági aggályokkal indokolta Kína, miután több halálos kimenetelű elektromosjármű-baleset során az elektronikus ajtónyitó rendszerek nem működtek, és az utasok az autóban rekedtek.

A tervezetet az illetékes minisztérium tavaly szeptemberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre. Azoknál a modelleknél, amelyek már megkapták a hatósági engedélyt, a gyártók 2029. január 1-jéig kapnak haladékot a tervek módosítására.

Kína döntése globális hatásokkal járhat

Az új szabályozás többek között a Tesla Model 3 és Model Y, a BMW iX3, valamint számos kínai gyártó modelljeit is érintheti, amelyeknél behúzható vagy nyomásra működő kilincseket alkalmaznak.

Szakértők szerint a kínai döntés globális hatással járhat, más régiók szabályozói is követhetik a példát, az áttervezés és utólagos módosítás azonban jelentős költségeket róhat az autógyártókra.