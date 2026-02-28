Kémkednek a kínai autók? – a lengyelek elővigyázatosak

A lengyel hadsereg kedden bejelentette: nem gurulhatnak be kínai autók az ország katonai létesítményeibe. A katonaság szerint a kocsik fedélzeti érzékelői potenciálisan érzékeny adatgyűjtésre használhatók.
A hadsereg közleménye szerint ugyanakkor bizonyos járművek még engedélyezhetők, ha a kritikus funkciókat letiltják, és minden további biztonsági intézkedést betartanak az adott létesítmény szabályai szerint. Emellett megtiltották, hogy a céges telefonokat a kínai autók infotainment-rendszereihez csatlakoztassák, így csökkentve a titkos információk kiszivárgásának kockázatát – írja a Reuters.
Pár helyre behajthatnak a kínai autók
Fontos kiemelni, hogy a korlátozás nem vonatkozik a nyilvánosan hozzáférhető katonai helyszínekre, mint például a kórházak, klinikák, könyvtárak, ügyészségek vagy laktanyai klubok.
A hadsereg hangsúlyozta, hogy a lépés megelőző jellegű, és összhangban áll a NATO és más szövetségesek bevett gyakorlataival, amelyek célja a védelmi infrastruktúra magas szintű védelme.
Az intézkedés célja, hogy a katonai létesítmények adatai és rendszerei a lehető legnagyobb biztonságban maradjanak, miközben a nyilvánosan hozzáférhető területeken a mindennapi élet zavartalanul folyhat.
Újabb kínai autógyártó jött Magyarországra
A napokban írt arról az Origo, hogy újabb kínai autógyártó jelent meg a magyar piacon. A Geely forgalmazása március-áprilisban indul, egyelőre két modellel, majd később további kettő érkezik.