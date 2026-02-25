Újabb kínai autómárka a magyar piacon – mutatjuk!

Hírlevél
44 perce
Olvasási idő: 5 perc
A magyarországi újautó-piacon új fejezet kezdődik: a Geely megérkezett hozzánk. A kínai autómárka forgalmazása március–áprilisban indul, egyelőre két modellel, majd később további kettő érkezik.
geely autogeelygeely auto ceemagyar piackínai autó

A kínai autógyártók térnyerése az elmúlt években megállíthatatlanná vált Európában, és most egy újabb globális óriás próbál szerencsét a magyar piacon. A napokban hivatalosan is megkezdi magyarországi működését a Geely Auto CEE. A Geely érkezése nem pusztán egy új márka debütálását jelenti, hanem egy komoly nemzetközi háttérrel rendelkező autóipari csoport belépését. A magyar piacon két modellel indulnak, majd még az idén további típusokkal bővülhet a kínálat. Kezdetben két szabadidő-autó, az elektromos E5 és a plug-in hibrid Starray EM-i lesz kapható. Mindkét kocsi első osztályú minőségű, kellemes, már-már prémium-szintű utasterű.

Újabb két kínai autó érkezik a magyar piacra
Fotó: Geely Auto

A szélesebb közönség először a márciusi budapesti AMTS-en találkozhat majd a Geely-vel. A kocsik árát is ekkor árulják el. Ezt követően kezdődik meg a modellek előrendelése, és ezzel párhuzamosan még márciusban megnyílnak majd az első magyarországi szalonok. A tervek szerint már a rajtnál 10–15 márkakereskedés kezdheti meg az értékesítést, ami jól mutatja, hogy nem óvatos tesztüzemről, hanem határozott piacra lépésről van szó.

Egyre több nálunk a kínai autógyártó

„Az első évben nagyjából annyi autót szeretnénk eladni, mint a Magyarországon jelenlévő kínai konkurenseink, a Chery, a BYD, Omoda-Jaecoo vagy az MG tavaly. Ebben segíthet az is, hogy az év folyamán újabb két Geely-modell érkezik a magyar piacra” – mondta az Origónak Rákos Péter, a Geely hazai importőrének regionális értékesítési és hálózati vezetője. 

Vagyis nagyjából ezer darab eladott autóval számol az importőr az idén.

Amúgy a Geely nem kispályás szereplő a világ autóiparában. A Geely Auto 2025-ben világszerte közel 1,7 millió hálózatról tölthető (plug-in hibrid és tisztán elektromos) autót értékesített. 

A kínai csoporthoz tartozik a svéd Volvo Cars és Polestar, a brit Lotus, részesedéssel bír a szintén brit sportautó-gyártó Aston Martinban, a malajziai Protonban, és együttműködik a Mercedes-Benzzel a Smart elektromos modelljeinek fejlesztésében, gyártásában. 

Emellett a céghez tartozik a Lynk & Co., a Farizon, a prémium elektromos márkaként pozicionált Zeekr is.

Így néz ki a Geely Starray EM-i
Fotó: Geely Auto

Magyarországon a kínai márkák eddig főként az ár-érték arányukkal hívták fel magukra a figyelmet, de ma már a technológiai felszereltség, a hatótáv és a digitális megoldások terén is komoly versenyt támasztanak. A Geely ebbe a trendbe illeszkedik majd: modern formatervezés, minőségi utastér, fejlett vezetéstámogató rendszerek és elektrifikált hajtásláncok jellemezik a modelljeit. A hazai autópiac számára az új szereplő megjelenése élénkebb versenyt és potenciálisan kedvezőbb árakat hozhat, különösen az elektromos szegmensben.

 

 

