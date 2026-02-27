Veszélyesen vezetnek a kínai autók sofőrjei

Rendhagyó volt a 2025-26-os tél Oroszországban, hiszen az elmúlt 50 év egyik leghavasabb teléről beszélhetünk, az alacsony hőmérsékletekről nem is beszélve. Ezek a tényezők nem csak a technikának, de az autóvezetőknek is komoly kihívást jelentettek. Ennek köszönhetően az orosz biztosítótársaságok összesítése alapján a baleseti statisztikák élére törtek a kínai autók annak ellenére, hogy darabszámban még kicsi a részük az orosz flottából; az orosz utakon mintegy 65 millió jármű közlekedik. A mostani összesítés a 2026 elejétől február közepéig tartó időszakot öleli fel, és jól látszik, hogy biztosítótársaságonként eltérő a flotta összetétele.

Több oka van annak, hogy a kínai autók felülreprezentáltak az orosz baleseti statisztikában

Fotó: Omoda

Hiába fut több Lada az utakon, a kínai autók több balesetbe kerülnek

Az Ingosstrakh Biztosítónál a Toyota (10,3%) vezet, majd a Kia (8,5%) és a Lada (8,5%) következik, a Hyundai (7,7%) és a Nissan (5,1%) zárja a Top5-öt. Modellre lebontva a Hyundai Solaris (3,6%), a Kia Rio (3,5%) és a Lada Granta (3,1%) áll az élen – nem csoda, ezek az orosz utakon legnagyobb darabszámban jelen lévő autók.

A RESO-Garantia Biztosítónál a Haval, a Geely és a Chery vezet, negyedik helyre szorult a Lada.

A Zetta Biztosítónál a Changan és Chery márka vezeti a statisztikát, megjegyezve, hogy valószínűleg az új technikához (teljesen digitális belső) alkalmazkodás is hozzájárul ehhez.

A Renaissance Biztosító modellre lebontva közölt adatokat, itt is kínai autók vezetnek – a listán szereplő BelGee a Belaruszban gyártott Geely. A haszonjárművek (Hyundai Porter, Mercedes-Benz Sprinter) jelenlétét az indokolja, hogy ezek állandóan úton vannak. A Renaissance Biztosító Top10: Chery Arrizo 8, Omoda S5, Belgee X70, Kia K5, Hyundai Porter, Belgee X50, Volvo S60, Lifan Solano, Kia Optima, Mercedes-Benz Sprinter.

A Solgasie Biztosítónál a Lada márka vezet 25%-os részaránnyal.

A Szovkombank Biztosítónál a leggyakrabban balesetező autó listája az orosz autóparkban domináló típusok szerepelnek. A Lada Granta mellett a Hyundai Solaris és a Kia Rio került a dobogóra, ezeket a Ford Focus és a Toyota Corolla követi.

