Km-csalások a használt autók piacán: íme a toplista!

Megbízható használt autót vásárolni nem mindig olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk – a használtautó-piacon kínált egyes járművek futásteljesítménye nem feltétlenül tükrözi a valóságot. A tisztességtelen eladók olykor a kilométeróra visszatekerésével próbálják mesterségesen növelni az autó értékét. Ennek eredményeként az új tulajdonos nemcsak a jármű valós értékénél magasabb árat fizet, de később jelentős javítási költségekkel is szembesülhet. A carVertical autóipari adatszolgáltató immár hatodik alkalommal készítette el elemzését, amely azt vizsgálta, hogy 2025-ben Magyarországon mely autótípusoknál fordult elő leggyakrabban kilométeróra-manipuláció.

A népszerű használt autóknál 10%-ot közelíti a futásteljesítmény-manipuláció aránya

Fotó: carVertical

A használt autók között az Audi és BMW márkákra jellemző a km-számláló manipulációja

2025-ben Magyarországon az Audi A6 volt az a modell, amelynél a legnagyobb arányban fordult elő visszatekert kilométeróra – a carVertical által ellenőrzött Audi A6-ok 9,7%-ánál találtak manipulált futásteljesítményt. A következő leggyakrabban érintett modellek a BMW 5-ös sorozat (9%) és a BMW 3-as sorozat (8,9%) voltak. Az említett modellek közül néhány több más európai országban is népszerű. Nem ritka, hogy a tisztességtelen eladók a járműveket egyik országból a másikba importálják, és közben módosítják a kilométeróra állását. Mivel az országok nem osztják meg egymással a járműtörténeti adatokat, és jelenleg nincs folyamatban a szabályozásra vonatkozó érdemi módosítás, a helyi nyilvántartó hatóságok gyakran nem férnek hozzá a korábbi kilométeróra-adatokhoz. Éppen ezért autóvásárlás előtt különösen fontos a jármű előéletének ellenőrzése, amely segít reális képet alkotni a jármű valódi állapotáról.

„A futásteljesítmény-adatok, a sérülésekre vonatkozó információk, a tulajdonosváltások és sok más, a vásárlók számára fontos információk gyakran csak nemzeti intézmények és magánvállalatok adatbázisaiban érhetők el. Ezekhez az információkhoz a vásárlók nehezen férnek hozzá, így Európa-szerte sokan kockáztatják, hogy súlyosan sérült vagy jelentősen visszatekert kilométerórájú autót vásárolnak. A kilométeróra-csalás az egyik fő oka annak is, hogy a járművezetők és az országok évente jelentős anyagi veszteségeket szenvednek el” – mondja Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.