Elképesztő, betiltják ezt a látványos alkatrészt az autókban

Kína új korszakot nyit az autóipari biztonságban: az Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) betiltja a manapság oly divatos, repülőgép-szerű fél kormányos (yoke) megoldásokat. Az új, kötelező szabály 2027. január 1-jén lép hatályba, és az új modellek már csak kormánykerekek lehetnek.

A Lexus félkormánya a Forma–1-es autókét idézi, ám Kínában 2027-től nem lehet ilyen formájút használni

Fotó: Lexus

A futurisztikus, felül nyitott kormányok az elmúlt években több gyártónál – például a Lexus, a Toyota, a Tesla modelljeiben – is megjelentek. Bár látványosak és sportos érzetet keltenek (a Forma–1-ben is ilyet használnak), a kínai hatóságok szerint biztonsági szempontból problémásak – írja a Car News China.

Biztonságosabb a kerek kormány

Az új szabályozás olyan vizsgálati és terhelési pontokat ír elő, amelyek gyakorlatilag csak teljes, kör alakú kormány esetén teljesíthetők.

A döntés mögött konkrét baleseti tapasztalatok állnak: ütközéskor a hagyományos körkormány stabilabb támaszt nyújt, és jobban együttműködik a légzsákrendszerrel.

A fél kormány kialakítása viszont növelheti a sérülés kockázatát, különösen frontális ütközésnél. Az üzenet egyértelmű: Kína szerint az autóipari innováció nem mehet a vezetők biztonságának rovására. A jövő formaterve lehet merész – de a kormány marad kerek.

Betiltották a süllyesztett kilincset

Az elmúlt hónapokban Kína más területeken is szigorított, – ahogy azt az Origo is megírta – többek között betiltotta a süllyesztett kilincset, mint alkatrészt. A hatóságok előírták, hogy minden autónak mechanikusan nyitható ajtókilincsekkel kell rendelkeznie, veszélyhelyzetben is működőképes rendeltetéssel – ezzel is csökkentve az elektromos technológiák okozta kockázatokat. Előfordult, hogy a süllysztett kilincs miatt nem tudták kiszedni a kigyulladt autóból az utasokat, akik bent égtek a járműben.