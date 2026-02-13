Kötelezővé tenné a fedélzeti kamerát a rendőrség, a minisztérium nem támogatja a javaslatot

Hírlevél
Nagyban megkönnyítené a balesetek felderítését a felvétel. A minisztérium nem támogatja a fedélzeti kamera kötelezővé tételét.
Az európaihoz képest Malajziában sokkal sűrűbb a forgalom a városokban, ahol rengeteg motorkerékpár közlekedik az utakon. A zsúfoltság miatt lassabb a forgalom tempója, de még így is bőven vannak balesetek. A Malajziai Királyi Rendőrség közlekedési osztálya most felvetette, hogy kötelezővé kellene tenni a fedélzeti kamera használatát, mert ezzel jelentősen leegyszerűsödne a helyszínelők dolga, mert nem csak a baleset utáni nyomokból kellene következtetni a kiváltó okokra.

Megkönnyítené a helyszínelők dolgát, ha kötelező lenne a fedélzeti kamera.
A maláj rendőrség kötelezővé tenné a fedélzeti kamera használatát
Fotó: Malajziai Királyi Rendőrség

A Minisztérium és a Rendőrség is támogatja a fedélzeti kamera használatát

Az illetékes Közlekedési Minisztérium 2024-ben egyszer már reagált egy hasonló javaslatra, azóta nem változott az álláspontjuk. Nem támogatják a fedélzeti kamerák kötelezővé tételét, mert az jelentős kiadást jelent a közlekedőknek, ellenben javasolják, hogy aki megteheti, szerezzen be fedélzeti kamerát és használja azt. A maláj rendőrség a maga részéről támogatja a fedélzeti kamerák használatát, olyan programot akarnak indítani, ahol a közlekedők által beküldött felvételek alapján bírságolnak – hasonló kezdeményezés már működik például Nagy-Britanniában is.

 

 

