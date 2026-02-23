Új jelzések és táblák a magyar utakon – változik a KRESZ

Jelentős változások várhatók hazánk útjain: az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) folytatja az új KRESZ tervezetének egyeztetését, és a közútkezelői szakmai szervezetekkel közösen alakítja a szabályokat. A cél: modernebb, áttekinthetőbb jelzések, táblák és pontosabb szabályok, amelyek minden közlekedőt segítenek az utakon.

Az új KRESZ-ben Suli/ovi övezet-tábla is lesz a tervek szerint

Fotó: kreszvaltozas.hu

A legutóbbi workshopon mintegy 20 szakember vett részt, ahol dr. Kerékgyártó János, a tárca közlekedési stratégiáért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy az új KRESZ-re eddig több mint 7000 észrevétel érkezett.

Az elmúlt ötven évben nem volt lehetőség a táblák egységesítésére, most viszont jó alkalom adódik rá”

– mondta a politikus.

Suli/ovi övezet is lesz az új KRESZ-ben

A tervezet szerint számos új jelzés jelenik meg. Ilyen például a suli/ovi övezet, amely az iskolák és óvodák környékén figyelmezteti a vezetőket a gyerekekre, valamint a „Puszi és haladj!” tábla, amely a gyors utascserét segíti a zsúfolt megállóknál. Az ideiglenes jelzések egységesebb formát kapnak, a kiegészítő táblák pedig szélesebb körben alkalmazhatók, így a közlekedők pontosabban láthatják, hol érvényesek a korlátozások.

Az új KRESZ célja, hogy a már megszokott, de a jelenlegi szabályozásban nem szereplő jelzések is hivatalosan elfogadottak legyenek. Ennek érdekében a minisztérium kéri a közútkezelőket, hogy jelezzék az általuk használt, praktikus táblákat.

A változások nemcsak a tanulóvezetőket érintik: a már jogosítvánnyal rendelkezőknek is alkalmazkodniuk kell az új jelzésekhez. Ezért a KRESZ hatályba lépésével párhuzamosan képzési és tájékoztató program indul, amelynek célja, hogy minden közlekedő tisztában legyen a változásokkal. A véleményezési folyamat folytatódik, a következő workshopon a gépjárművezető-képzés lesz a téma. A tárca azt ígéri, hogy a végleges KRESZ minden közlekedési mód számára biztonságosabb és áttekinthetőbb környezetet teremt az utakon.

