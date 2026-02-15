KRESZ már az oviban? Igen, és nem fog hinni a szemének!

Hírlevél
A közlekedésre nevelés már gyermekkorban elkezdődhet, és a biztonságtudatos gondolkodás alapjai itt formálódnak. A KRESZ új tervezete most különösen jó alkalom, hogy a szabályok elsajátítását az óvodától kezdve támogassák.
A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI) és az V. kerületi önkormányzat közös programja segíti a szülőket a gyerekek biztonságos közlekedésre nevelésben, majd a KRESZ megismertetése az óvodában és az iskolában játékos képzésekkel folytatódik.

Budapest, 2025. június 10.Gyerekek a Liget Budapest Projekt és a Magyar Turisztikai Ügynökség budapesti sajtótájékoztatóján 2025. június 10-én. A Városliget nyári programkínálata részeként új Kajla-kiadvány segít megismertetni a gyerekekkel a fővárosi park látnivalóit, ismét elindulnak a biztonságos közlekedést támogató KRESZ-suli foglalkozások, folytatódik a Gyermekszínház a Ligetben programsorozat, a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán pedig sokszínű előadások várják a családokat.MTI/Kocsis Zoltán, Tavaly is voltak a gyerekeknek a biztonságos közlekedést támogató KRESZ-suli foglalkozások
Tavaly is voltak a gyerekeknek a biztonságos közlekedést támogató KRESZ-suli foglalkozások
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A Biztonságos Óvoda program keretében a legkisebbek ismerkedhetnek a közlekedési szabályokkal, miközben a szülők is tanácsokat kapnak a biztonságos gyermekszállításhoz. A Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella hangsúlyozta, hogy a közlekedésre nevelés 2020 óta a Nemzeti Alaptanterv része, és a workshop résztvevői javaslatot készítenek a további fejlesztésekhez.

Jön az új KRESZ

Az új KRESZ bevezetéséhez egy átfogó intézkedési terv készül, amely tisztázza a célokat, a felhasználandó eszközöket, valamint a szereplők – önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, pedagógusok és szülők – feladatait. Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg. Valamint az is fontos, hogy minden gyermek jól és könnyedén tanulhassa meg a közlekedés szabályait.

 

