KRESZ már az oviban? Igen, és nem fog hinni a szemének!

A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI) és az V. kerületi önkormányzat közös programja segíti a szülőket a gyerekek biztonságos közlekedésre nevelésben, majd a KRESZ megismertetése az óvodában és az iskolában játékos képzésekkel folytatódik.

Tavaly is voltak a gyerekeknek a biztonságos közlekedést támogató KRESZ-suli foglalkozások

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A Biztonságos Óvoda program keretében a legkisebbek ismerkedhetnek a közlekedési szabályokkal, miközben a szülők is tanácsokat kapnak a biztonságos gyermekszállításhoz. A Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella hangsúlyozta, hogy a közlekedésre nevelés 2020 óta a Nemzeti Alaptanterv része, és a workshop résztvevői javaslatot készítenek a további fejlesztésekhez.

Jön az új KRESZ

Az új KRESZ bevezetéséhez egy átfogó intézkedési terv készül, amely tisztázza a célokat, a felhasználandó eszközöket, valamint a szereplők – önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, pedagógusok és szülők – feladatait. Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg. Valamint az is fontos, hogy minden gyermek jól és könnyedén tanulhassa meg a közlekedés szabályait.