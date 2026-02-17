Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

35 év után kimondták az igazságot Csernobilról – erre senki sem számított

kresz

Új KRESZ készül – parkolási és járdahasználati forradalom jöhet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új közlekedési szabályozás társadalmi egyeztetése újabb fontos állomásához érkezett, a napokban a fogyatékossággal élő embereket képviselő szervezetekkel tárgyalt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A KRESZ tervezetének átdolgozása során a tárca célja, hogy a mindennapi közlekedést meghatározó szabályokba érdemben beépüljenek az érintettek tapasztalatai.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kreszépítési és közlekedési minisztériumszabályközlekedés

Az Építési és Közlekedési Minisztérium széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket.

Female driver with disability entering a car, a wheelchair user on the way to work. Concepts of accessibility, transport, and safety., Az új KRESZ a mozgáskorlátozott sofőröket is jobban segítheti
Az új KRESZ a mozgáskorlátozott sofőröket is jobban segítheti
Fotó: Shutterstock

Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára szerint egy ilyen alapvető szabályrendszer kialakításakor elengedhetetlen, hogy hangsúlyosan jelenjenek meg a fogyatékosságügyi szempontok is a KRESZ-ben. Az észrevételeket már a tervezet megjelenésekor összegyűjtötték az Országos Fogyatékosságügyi Tanács bevonásával, és a jövőben is folyamatosan képviselik azokat a további egyeztetéseken.

Több mindent egységesítenének az új KRESZ-ben

Dr. Kerékgyártó János helyettes államtitkár hangsúlyozta: az új szabályozás két alapelve a közlekedésbiztonság növelése és a gyengébb közlekedők védelme. Ide tartoznak mindazok, akik életkoruk, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt hátránnyal vesznek részt a közlekedésben. 

A cél, hogy számukra ne csupán nagyobb figyelmet írjanak elő, hanem a szabályok konkrétan is segítsék a biztonságos részvételt. Az egyeztetésen szó esett a járdahasználat újragondolásáról, az akadálymentes fel- és lehajtók, valamint a megfelelő haladási tér biztosításáról. 

Felvetődött az akadálymentes parkolóhelyek számának növelése, az elektromos járművekhez kapcsolódó töltőpontok fejlesztése, valamint a parkolóházak és bevásárlóközpontok szabályainak egységesítése. A tanácskozáson többek között a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság képviselői is részt vettek.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a tervek szerint a KRESZ oktatása, megismertetése már az óvodákban, iskolákban elkezdődik. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI) és az V. kerületi önkormányzat közös programja segíti a szülőket a gyerekek biztonságos közlekedésre nevelésben, majd a KRESZ megismertetése az óvodában és az iskolában játékos képzésekkel folytatódik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!