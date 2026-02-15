Öt perc abszurd – a KRESZ-szabály, amelyet mindenki megszeg, mégis él

Ha egy autó áll az utcán, az áll. A magyar KRESZ szerint azonban ez korántsem ilyen egyszerű. Ugyanaz a jármű lehet teljesen szabályos vagy szabálytalan pusztán attól függően, hogy a sofőr bent ül-e még, és hogy eltelt-e pontosan öt perc. Ez az úgynevezett megállás–várakozás szabálya, amely papíron logikusnak tűnik, a valóságban azonban az egyik legéletszerűtlenebb előírás lett.

A várakozni tilos táblát többféle módon is értelmezheti a KRESZ

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A jogszabály kimondja: megállásról akkor beszélünk, ha a jármű legfeljebb öt percig áll, és a vezető nem hagyja el. Amint letelik az öt perc, vagy a sofőr kiszáll – akár egy pillanatra is –, a helyzet várakozássá alakul, ami sok helyen már tilos. A szabály logikája szerint a bent ülő vezető mozgásra kész, ezért kevésbé zavaró. Csakhogy egy autó ugyanannyira foglalja a helyet akkor is, ha ülnek benne, és akkor is, ha nem.

Az ötperces határ nem forgalomtechnikai küszöb, nem biztonsági számítás eredménye, hanem egy mesterséges időkorlát.

Egy csendes mellékutcában öt perc alatt semmi nem történik, egy forgalmas főúton viszont már fél perc is torlódást okozhat. A KRESZ mégis úgy tesz, mintha minden helyzet egyforma lenne.

Megállás vagy várakozás? A KRESZ ötperces dilemmája

A szabály különösen abszurd a hétköznapi életben. Ha a sofőr egy várakozni tilos tábla alatt bent ülve vár öt percig, jogszerűen teszi. Ha viszont kiszáll, hogy beadjon egy csomagot, segítsen egy idős embernek vagy bekísérjen egy gyereket, már szabályt sért – akkor is, ha az egész kevesebb mint egy perc. A közlekedés nem romlik, a jogsértés mégis bekövetkezik. Ráadásul a szabály a gyakorlatban nehezen végrehajtható. Ki méri pontosan az időt? Mikortól indul az öt perc? A válasz gyakran attól függ, ki áll a másik oldalon, ami vitákat és jogbizonytalanságot szül.

Az ötperces megállási szabály nem azért problémás, mert túl szigorú, hanem mert elszakadt a valóságtól.

A közlekedés biztonságát nem az óra nézése javítaná, hanem az, ha a szabályok azt vizsgálnák: akadályoz-e másokat az autó, veszélyes-e a helyzet, és van-e értelme annak, hogy ott áll. Addig viszont marad az a különös magyar helyzet, amikor egy mozdulat – kiszállni vagy bent maradni – dönt a szabályosság és a büntetés között.