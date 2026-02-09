A rendőrök is elképedtek, mit művelt egy 13 éves fiú a család kocsijával

Hihetetlen eset borzolja a kedélyeket Nagy-Britanniában: egy 13 éves fiú az éjszaka közepén elkötötte a család Volkswagen lakóautóját, és 110 km/órás sebességgel száguldozott vele. A rendőrség lakossági bejelentés alapján csípte el a fiatal sofőrt.

A bíróság nem volt elnéző: bár a fiúnak még évei vannak az első hivatalos jogosítványáig, a büntetését már most megkapta. Hat büntetőpontot jegyeztek fel a neve mellé, ami azonnal aktiválódik, amint kiváltja a tanulóvezetői engedélyét. Az apa sem hagyta annyiban: a bíróságon kijelentette, hogy a fia a következő egy évben autómosással fogja megkeresni a rá kiszabott 105 font (kb. 45 ezer forint) pénzbírság és a bírósági költségek összegét.

A fiú a bíróság előtt bocsánatot kért, és megígérte, hogy soha többet nem tesz ilyet – bár azt is beismerte, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy titokban elvitte a kocsit - írta a Kreszváltozás.