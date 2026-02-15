Orosz prémiummárka építi Európa legmagasabb lakóházát

Az orosz állam presztízsprojektje az Aurus, amely az állami autókat gyártja, és mellette a nyugati autómárkákhoz hasonlóan elhelyezi a nevét egyéb termékeken is, legyen szó motorkerékpárról, helikopterről vagy repülőgépről. Mivel az autógyártás éppen akadozik – tavaly mindössze 138 Aurust regisztráltak Oroszországban, a gyár kapacitása évi 5000 autó –, az ingatlanfejlesztés felé fordult a márka figyelme. A Moszkva-City negyedben épül a 395 méteres Aurus Residences, ami befejezésekor Európa legmagasabb lakóháza lesz.

Egy 343 és egy 295 méter magas tornya lesz az Aurus Residences lakóháznak

Fotó: Aurus Residences

Tengerpart is lesz a 30 méteres magasságban Moszkva közepén épülő lakóházban

A Krasznogvardejszkij sugárút 2. szám alatt épülő lakóház egyik tornya 343, a másik 295 méter magas lesz, utóbbi 96 emelet magas. A 10 méteres belmagasságú lobbi 1200 négyzetméteres, itt étterem és bár is található, illetve itt alakítanak ki exkluzív közösségi tereket, úgy mint biliárdszalon, mozi, könyvtár, satöbbi. Az alapépítmény 30 méteres magasságban tetőzik, itt exkluzív környezetet alakítanak ki tengerparttal, a mellette lévő 5000 négyzetméteres parkban lehet majd sétálni.

A penthouse-lakások tulajdonosai a mélygarázsból külön lifttel juthatnak el lakásukba. Egyébként 32-44 négyzetméteres garzonok és 78-290 négyzetméteres lakások közül lehet választani, korlátozott számban teraszos lakások is elérhetőek, a négyzetméterár 3,35-3,95 millió rubel (13,9-16,4 millió Ft) között mozog, az Aurus Residences-ben fizetendő fenntartási költség nem ismert.

