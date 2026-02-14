Mindenki ilyen Lambóra vágyott a 80-as években – most ön is licitálhat rá

A sportautók világában kevés olyan modell létezik, amely egyszerre ikonikus és több évtizeden át tartó szerelem tárgya, mint a Lamborghini Countach. Most egy ritka példány, egy 1988-as 5000 Quattrovalvole került kalapács alá. A Bring a Trailer aukcióján megjelent fekete színű, arany felnis Countach licitje jelenleg 715 ezer dolláron (271,7 millió Ft) áll, azonban ennyiért még senki sem szerezheti meg, ugyanis a reserve (titkos minimális ár) még nem teljesült, így az aukció eltarthat egy ideig.

A Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole az autógyártás egyik ikonja

Fotó: Bring a Trailer

A különleges Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole változatból mindössze 680 darab készült, s a széria egyik legfejlettebb, legerősebb verziója.

A sportkocsit újonnan New Yorkban az Il Cavallino Inc. kereskedés adta el, és évtizedeken át egyetlen gyűjtő tulajdonában maradt, majd 2024-ben került a mostani aukciót lebonyolító kereskedőhöz.

Az óra mindössze 3300 kilométert mutat, ami rendkívül alacsony futásteljesítménynek számít egy közel négy évtizedes autó esetében.

A Lamborghini-mítosz öröksége

A Lamborghini Countach nem csupán egy sportautó, hanem egy korszak stílusának és technikájának megtestesítője. A karosszéria agresszív élei, a felbukkanó fényszórók, az ollószerűen felfelé nyíló ajtók és a hatalmas, V-alakú hátsó szárny egy pillanat alatt felismerhetővé teszi ezt az olasz ikont.

Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole

Fotó: Bring a Trailer

A Nero Tenebre fekete fényezéshez jól passzolnak az aranyozott 15-collos Ruote OZ felnik, amelyek a modell klasszikus megjelenését emelik ki, míg a belső térben a bőrrel borított kagylóülések, a gated váltókar és az Alpine kazettás rádió a 80-as évek hangulatát idézik vissza.

A motorháztető alatt 5,2 literes, négy vezérműtengelyes V12-es erőforrás dolgozik, amelyet Giotto Bizzarrini tervei alapján építettek, a motor 420 lóerős, miközben ötsebességes kézi váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket.

Ez a Countach nem csupán egy ritka sportautó; egy darabka autótörténelem, amely egyszerre idézi fel a nyolcvanas évek lendületét és a Lamborghini-mítosz örökségét – és most versenyre kel érte a globális autórajongók táborában.