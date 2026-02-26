Ez az olasz sportkocsigyártó durván szembemegy Brüsszel akaratával

A Lamborghini bejelentette, hogy elveti az elektromos autók fejlesztését, beleértve a 2028-ra tervezett Lanzador szupersportautót is. Ehelyett a vállalat a hibrid hajtásláncokra koncentrál, hogy megőrizze a vásárlók elvárásait és a márka jellegzetes élményét.

A Lamborghini Lanzador nem elektromos autó lesz, hanem hibridhajtással jön

Fotó: Lamborghini

A The Times című lapnak a Lamborghini vezérigazgatója, Stephan Winkelmann hangsúlyozta, hogy a vásárlók jelenleg nem mutatnak érdeklődést a teljesen elektromos modellek iránt, hiszen számukra az autó hangja, a kuplung és a váltó érzete elengedhetetlen része a vezetési élménynek.

A legendás olasz sportautógyár tervei szerint a Lanzador hibrid hajtással jön majd, így a márka továbbra is ötvözi a teljesítményt és a fenntarthatóságot, miközben nem veszít az autók „lelkéből”.

Winkelmann szerint egy teljesen elektromos modell fejlesztése magas költségekkel járna, miközben a piaci kereslet roppant alacsony, ezért a vállalat a plug-in hibridekre helyezi a hangsúlyt 2030-ig.

Rekordot döntött a Lamborghini

Ez valószínűleg nem fog tetszeni Brüsszelnek, de a döntés illeszkedik a globális autóipar trendjeihez: több prémiummárka is visszafogta elektromos fejlesztéseit, hogy a költségeket kordában tartsa, miközben hibrid vagy kombinált technológiákkal igyekszik fenntartani az ügyfelek igényeit.

A Lamborghini ezzel a stratégiával nemcsak a márka ikonikus karakterét őrzi meg, hanem a piaci sikereket is folytatni kívánja, hiszen a 2025-ös évben a vállalat rekordot döntött a leszállított autók számában (10 747 db).

A Lamborghini Fenomeno nevéhez hűen fenomenális látványt nyújt

Fotó: Lamborghini

Winkelmann szerint a vállalat célja, hogy az elektromosságot csak ott alkalmazza, ahol az nem veszélyezteti a vezetési élményt, így a Lamborghini továbbra is a benzines-hibrid sportautókra fókuszál. A Lambo ezzel persze szembemegy Brüsszel erőltetett zöldítési akaratával, de a vezetők célja inkább az, megmutassák, hogy a hagyományos és az innovatív megoldások összeegyeztethetők, ha a vásárlói élmény marad a középpontban. A tervek szerint 2030-ra minden modelljük hibrid lesz, és ameddig csak lehet, kitartanak a V8-as és V12-es motorok mellett.