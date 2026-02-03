Hírlevél
Lebukott a budapesti autónepper, elkapta a NAV a százmilliós áfacsalót!

1 órája
Látványos razziával üzent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a használtautó-piac szereplőinek. A NAV egy budapesti kereskedésnél csaknem 144 millió forint értékben foglalt le luxusautókat, bankszámlákat zárolt, és követeléseket is lefoglalt.
navautókereskedőnemzeti adó - és vámhivatalhasznált autó

A NAV már korábban jelezte, hogy kiemelten figyeli a használt gépjárművekkel kereskedő vállalkozásokat, az úgynevezett adótraffipaxban is előre figyelmeztetve az érintetteket. Ennek ellenére több, online piactereken aktívan hirdető kereskedő fennakadt a dél-budapesti adórevizorok szűrőjén. Egyikük esetében az ellenőrök súlyos visszaélések gyanúját tárták fel.

Több luxusautót is lefoglalt a NAV a razzia során a budapesti kereskedésben
A kiválasztott vállalkozás – két beszállítójával együtt – más uniós tagállamokból szerzett be használt autókat az általános áfaszabályok szerint, ám ezeket Magyarországon jogtalanul különbözeti adózással értékesítette. 

A módszer lényege: az áfa jelentős részének eltüntetése. 

A gyanút tovább erősítette, hogy a vevőktől érkező foglalók nem a cég számlájára futottak be, hanem az ügyvezető magánszámláján landoltak.

A NAV gyors és határozott lépéseket tesz

Az adóhatóság huszonöt gépjárművet – köztük luxusautókat – foglalt le csaknem 144 millió forint értékben, valamint bankszámlákat zárolt és követeléseket is lefoglalt egy budapesti használtautó-kereskedésnél. A NAV határozott célja a szektor fehérítése, ezért folyamatos ellenőrzésre számíthatnak az érintettek. 

A vámhivatal szerint a használtautó-piacon nem ritkák az adózatlan uniós beszerzések, a mesterséges számlázási láncolatok és a bevallások elmulasztása. 

Az ilyen trükkök a költségvetésnek akár több százmillió forintos kárt is okozhatnak.

Az adóhatóság 144 millió forint értékben foglalt le használt autókat
Az adóhatóság 144 millió forint értékben foglalt le használt autókat
Fotó: NAV

A hatóság hangsúlyozza: ma már jóval könnyebb kiszűrni a csalókat, mivel a kockázatelemzési módszerek jelentősen finomodtak. 

Az adóhivatal nemcsak a hazai adatbázisokra támaszkodik, hanem más uniós tagállamok információit is felhasználja, és nem pusztán az áfabevallásokat, hanem a cégek teljes adózási működését vizsgálja át. 

Amennyiben súlyos szabálytalanságra derül fény, a NAV gyors és határozott lépéseket tesz: lefoglalhatja a telephelyen található gépjárműveket, zárolhatja a bankszámlákat, és rendelkezhet minden elérhető vagyonelemről az adókülönbözet és a szankciók fedezetére.

 

