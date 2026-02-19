Lesújtók a nagy közlekedési razzia eredményei – mutatjuk!

Hírlevél
Egy hét alatt 153 ezer sofőrt állítottak meg közúti ellenőrzés során. A rendőrség 166 ittas és 13 bódult sofőrt kapott el a razziában.
rendőrségi razziaországos rendőr - főkapitányságittas sofőr

Több mint 153 ezer ellenőrzés, közel háromszáz eljárás és tucatnyi feltárt bűncselekmény – számokban így összegezhető az a nagyszabású országos közúti akció, amelyet a rendőrség hajtott végre február második hetében.

mobiltelefon, autó, telefon, telefonautó, rendőrautó,20221208 Kaposvár A rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetőket Kaposváron, a Pécsi utcában nagyjából 300 sofőrt szondáztattak meg. A közlekedési akció keddtől szombatig tart Somogyban, Siófokon, Fonyódon, Nagyatádon és Barcson is tartanak közúti vizsgálatot.Fotó: Lang Róbert lrSomogyi Hírlap, A rendőrségi razzia során 166 ittas és 13 bódult sofőrt vontak felelősségre
A rendőrségi razzia során 166 ittas és 13 bódult sofőrt vontak felelősségre
Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) razziája nemcsak az ittas és bódult sofőröket szűrte ki, hanem körözött személyek és más bűncselekmények felderítésében is eredményeket hozott. A police.hu oldalon közzétett tájékoztatása szerint február 9. és 15. között országos alkohol- és drogellenőrzési akció zajlott. Egyetlen hét alatt 153 729 járművezetőt állítottak meg és ellenőriztek a rendőrök – ez a szám jól mutatja az akció méretét és intenzitását. A

z ellenőrzések során 292 esetben indult eljárás. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas járművezetés miatt kezdődött, további 13 esetben pedig bódult állapotban történő vezetés miatt kellett felelősségre vonni a járművezetőket. 

A számok azt jelzik, hogy még a fokozott ellenőrzések tudatában is sokan vállalják a kockázatot – nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyeztetve.

A rendőrségi razzia során fegyvert is találtak

A razzia ugyanakkor túlmutatott a közlekedésbiztonságon. A közúti kontroll során 15 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt derítettek fel, egy lőfegyverrel összefüggő ügyben intézkedtek, és hat tulajdon elleni bűncselekményre is fény derült. Emellett 58 körözött személyt fogtak el, akik ellen korábban már körözés volt érvényben. 

Az adatokból kirajzolódik: az országos ellenőrzések nem csupán a szabályszegők kiszűrését szolgálják, hanem a rendőrség számára lehetőséget teremtenek arra is, hogy más, súlyosabb bűncselekmények elkövetőit is kézre kerítsék. 

A februári akció egy hét alatt is érzékelhető eredményeket hozott – és egyúttal emlékeztet arra, hogy a közutakon a felelősség közös.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a buszsávokat ellenőrizték a fővárosban a rendőrök, akik a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival közös kétnapos ellenőrzése során 130 autóst kaptak el a buszsáv jogosulatlan használata miatt. A zsaruk négy forgalmas fővárosi útszakaszon tartottak célzott ellenőrzést.

 

