Hogy micsoda? Ez a kis crossover felveszi a versenyt a Bugatti Veyronnal

Rendesen megmérgesítette a Kazama Industries a Lexus LBX crossovert. A radikálisan átépített driftautó alapját a limitált szériás Lexus LBX Morizo RR adta, amely gyárilag is különleges darab: a Toyota GR Yaris technikáját ötvözi az LBX prémium, kompakt SUV-karosszériájával.

A Tokiói Autószalonon már megmutatták a brutális Lexus LBX driftautót

Fotó: Kazama Auto

A Kazama műhely azonban nem érte be a 304 lóerős, háromhengeres gyári konfigurációval. A keresztben beépített G16E-GTS motort száműzték, helyére pedig hosszirányban egy ikonikus 2JZ sorhatos került a Toyota Supra A80 orrából. A 3,6 literesre fúrt erőforrást hatalmas HKS turbó, Trust szívósor és nitróbefecskendezés lélegezteti – a cél a 1000 lóerő feletti teljesítmény elérése.

Ez már az a szint, ahol a Bugatti Veyron található, csak ez nem kétszemélyes sportautó.

Az összkerékhajtást hátsókerék-hajtás váltotta, a GR 8DAT automata helyett pedig ötfokozatú szekvenciális váltó került be, amelynél gázlevétel nélkül lehet kapcsolni.

Ilyen Lexust még nem látott a világ

A tuningolás során a karosszéria sem maradt érintetlen. Az egyedi Artisan Spirits szélesítés brutális kiállást kölcsönöz az autónak: szénszálas splitter, szellőztetett motorháztető és hatalmas, állítható hátsó szárny gondoskodik a tapadásról.

Így fest hátulról a brutális Lexus LBX driftautót

Fotó: Kazama Auto

A brutális Lexus LBX tuningtautó a Fuji hegy lábánál

Fotó: Kazama Auto

Nem véletlenül, hiszen ekkora teljesítménynél a hátsó tengely leszorítása kulcskérdés.

Belül versenyautós puritanizmus fogad: bukócső, tűzfal, fém üzemanyagtartály és csomagtérbe költöztetett hűtő.

A futómű teljesen új, extrém kormányszögekre képes első rendszerrel, Wilwood fékekkel és Rays felnikre húzott Yokohama AD09 gumikon gördül. Egy biztos: ilyen Lexust még nem látott a világ.