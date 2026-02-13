Kerüljön, aki jót akar – péntek 13-án garantált a forgalmi káosz az M0-s autóúton

Az M0-s autóút Dunaharaszti szakasza péntek éjjel különleges figyelmet igényel a sofőröktől.

Változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtáblákat cserél pénteken a Magyar Közút az M0-s autóúton

Fotó: Magyar Közút / Facebook

Változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla (VJT) cseréje miatt február 13-án, pénteken este 8 órától egészen másnap hajnali 4 óráig forgalomkorlátozás lép életbe az M1 autópálya irányába, a 25+665-ös kilométerszelvénynél, a BILK csomópont után, az 51-es és az 5-ös főút között.

A Magyar Közút szakemberei a munkát fokozatosan végzik: az esti órákban a külső sávokat zárják le, majd éjjel a belső két sávot is, végül éjfél után a forgalmat a leállósávba terelik.

A jelentős forgalom miatt kisebb-nagyobb torlódásokra, dugókra lehet számítani az M0-s déli szektorában.

Péntek esti M0-s rémálom

A Magyar Közút türelmet és megértést kér a közlekedőktől, valamint javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Utinform oldalán, vagy használják a népszerű navigációs és közösségi autós alkalmazásokat a legoptimálisabb útvonal kiválasztásához. Ez a pár órás káosz ugyan nem kellemes, de a közlekedés biztonságát szolgálja – így ha túl akarják élni a péntek esti M0-s rémálmot, indulás előtt készüljenek fel, és hagyjanak bőven időt az utazásra! Az autósoknak érdemes tehát megfontolniuk az alternatív útvonalakat.

