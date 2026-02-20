Mindenki erre várt! Ennek minden magyar autós örülni fog

A magyar közúthálózat siralmas állapotát mindenki ismeri, aki közlekedik. A zord januári tél megtette hatását, kátyú kátyú hátán, bármerre is indultunk el az országban.

Megfeszített tempóban kátyúznak a Magyar Közút munkatársai a hideg tél után

Fotó: Shutterstock

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatai szerint az idei év első hat hetében naponta közel kétszer annyi úthibát észleltek, mint 2025 azonos időszakában. A tél nemcsak a járművezetőket, hanem az útburkolatot is próbára tette. A csapadék beszivárog az aszfalt repedéseibe, majd a fagyás során kitágul, megbontva a szerkezetet. Az ismétlődő olvadás és újrafagyás hatására az aszfalt felpúposodik, végül kiszakad – így alakulnak ki a kátyúk.

A Magyar Közút ellenőrei járják az országot

Az országos közúthálózatot 98 útellenőr járja rendszeresen, akik kategorizálva rögzítik az észlelt burkolathibákat. A megnövekedett hibaszám miatt a beavatkozások üteme is felgyorsult. A Magyar Közúttól kapott információ szerint a társaság 80 mérnökségén mintegy 960 szakember dolgozik folyamatosan, heti hét napban, napi 12 órás műszakokban a javításokon. 2026 első hat hetében hozzávetőleg 3600 tonna aszfaltot használtak fel kátyúzási munkákra.

Tavasszal indul a nagyüzem

A tartósabb megoldást jelentő, kézi és gépi technológiával végzett burkolatjavítások akkor indulhatnak teljes kapacitással, amikor az időjárás már tartósan alkalmas a melegaszfalt beépítésére. A szakemberek szerint ez várhatóan a következő hetekben, tavasztól megtörténhet. A kedvezőbb időjárás nemcsak a gyorsjavításokat segíti, hanem lehetőséget ad az átfogó útfelújítások megkezdésére is.

A beruházások részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból, részben hazai költségvetési támogatásból valósulnak meg. A tervek szerint 2026-ban összesen 843 kilométernyi országos közút újulhat meg, fő- és mellékúti szakaszokon egyaránt.

Ezek a munkálatok persze forgalomkorlátozásokat, sávszűkítéseket okoznak. A közútkezelő ezért a munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri. A felújítások és kátyúzások idején ideiglenes forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani. Amennyiben az országos közúthálózaton burkolathiba miatt káresemény történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. online felületén lehet kárbejelentést tenni.