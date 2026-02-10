Meg fognak őrülni a magyar autósok ettől az újítástól

Manapság nagy figyelmet kap az autóvilágítás, a formatervezők örömmel fogadták, hogy már az EU területén is lehet világító márkajelzés/márkanév az autókon, az autósok egyre inkább bosszankodnak a vakító lámpák miatt. Hamarosan egy újabb funkciónak örülhetünk, hiszen az (EU) 2019/2144 rendelet értelmében 2026. júliusától az EU területén értékesített új autókban erős fékezésnél villogó féklámpa van előírva.

Júliustól minden EU-ban eladott autóban kötelezően villogó féklámpa hívja fel a figyelmet a vészfékezésre

A régebb óta piacon lévő autókba is villogó féklámpa kerül a határidőre

Itt most nem arról a villogásról van szó, amikor a hibrideknél és villanyautóknál fel-felvillan a féklámpa, amikor (egypedálos vezetésnél) a sofőr lelép a gázról és a lassulás miatt bekapcsol a féklámpa. Eddig például a vészvillogót kapcsolta be az elektronika, ha vészfékezés történt, a jövőben a féklámpa fog ilyenkor villogni. Az ütemesen pulzáló fénnyel a mögöttes közlekedő figyelmét hívják fel arra, hogy valószínűleg neki is a megszokottnál erősebb fékezésre lesz szüksége; pár tizedmásodpercről van csak szó, de vészhelyzetben ez is számít, hiszen hamarabb kezdi meg a lassulást az autó. Lehet, hogy épp ennyi kell az ütközés elkerüléséhez.