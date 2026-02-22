Megáll az ész, 70 milliós BMW-t betonoztak be egy gödörbe!

Orosz rendszámú ez a BMW X6 M Competition, amit gondosan beemeltek a sírgödörbe, majd a megrendelt betont már önti is rá a mixer. Ekkor még reménykedik az ember, hogy valami átverés az egész, de sajnos nem. A 625 lóerős, közel 70 milliós nagyvasat tényleg kivégzik.

Elment az esze!

A begőzölt tulaj ráugrik a kocsi tetejére és egy lapáttal segíti a friss beton eloszlatását. Magyarázat nincs, csak fogjuk a fejünket, ezek szerint őt az sem érdekli, hogy az autója mennyit bírt volna a statisztika szerint, de így tutira pénztemető.