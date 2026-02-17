Donald Trump ajándéka volt – ma senkinek sem kell felárért a különleges Mercedes

Ivana 1 – olvasható a piros Mercedes SL floridai rendszámtábláján. És igen, jól gondolják, ez az autó egykoron Donald J. Trump feleségéé, Ivana Trumpé volt.

Most Németországban próbálják eladni Donald Trump Mercedes-Benz 560 SL-jét, amit a feleségének vett a 80-as években

Fotó: Baz Dream Cars

A mostani amerikai elnök 1987-ben, New Yorkban vásárolta a nejének ezt a Mercedes-Benz 560 SL modellt. A nyolcvanas évek Amerikájába a 231 lóerős, V8-as motorral szerelt Merci SL a jólét és a siker egyik jelképe volt, amolyan státuszszimbólum. Trump – akkor még elsősorban ingatlanmágnásként ismert üzletember volt – ezzel a feltűnő piros kabrióval lepte meg Ivanát.

Az autóhoz ma is tartoznak eredeti dokumentumok, amelyek bizonyítják, Trump volt az első tulajdonos.

Sőt, egy Ivana Trump által aláírt levél is van, ami tovább erősíti a hitelességét és a történeti értékét a kocsinak – írja a Bild.

A Trump-faktor megdobja a Mercedes árát

A kabrió Merci, amely évekkel ezelőtt Németországba került, most eladó. Egy német veteránautó-kereskedő látott benne fantáziát, és megvette Amerikában. A várakozása az volt, hogy a „Trump-faktor” jelentősen megemeli majd az értékét.

Míg egy hasonló állapotú Mercedes-Benz 560 SL alapvetően 35–40 ezer eurót érhet, addig ennél a példánynál az eladó jóval magasabb összegben gondolkodott.

A garanciakártyát Donald Trump nevére állították ki

Fotó: Baz Dream Cars

A Baz Dream Cars nevű kereskedés tulaja, Baris Baz már tizenkét éve próbálja eladni az egyedi Mercedest. Két komolyabb – 100 ezer euró (38 millió Ft) feletti – ajánlat már érkezett érte, ám az üzlet végül nem köttetett meg. Baz úr több pénzt remél ezért a különlegességért.

Műszaki relikvia és történelmi kuriózum

Hogy miért nem kapkodnak érte a gyűjtők? A magyarázat összetett. Egy ismert személyhez kötődő tárgy értéke nemcsak a ritkaságon múlik, hanem a név megítélésén is.

Európában visszafogottabb lehet az érdeklődés, mint az Egyesült Államokban, ahol a politikai kötődés akár plusz presztízst is jelenthetne.

Pedig maga a modell vitathatatlan klasszikus: az R107-es sorozatú SL a Mercedes egyik leghosszabb ideig gyártott sportautója volt, időtálló formával és legendás megbízhatósággal. Ugyanakkor az is tény, hogy az amerikai verzió a nagy lökhárító és a kerek lámpák miatt nem annyira szép és kecses, mint az európai változat volt.