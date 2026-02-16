Mi folyik itt? Zuhanórepülésben a német autóipar csillaga

A legendás Mercedes-Benz csillaga nem ragyogott olyan fényesen 2025-ben: a német prémiumautó-gyártó eredményei drámai módon visszaestek, és az éves profit csaknem a fele volt az előző évhez képest.

Nem úgy fogytak világszerte a Mercedesek, ahogy azt előzetesen remélte a cégvezetés

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A Mercedes 2025-ös évi nettó nyeresége 10,4 milliárd euróról mindössze 5,82 milliárd euróra csökkent – ez közel 49%-os esést jelent mindössze egy év alatt.

A vállalat teljes árbevétele is visszaesett: 132,2 milliárd euróra, ami 9%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Ráadásul az üzemi eredmény, azaz az EBIT – amely a működésből származó nyereséget mutatja – szinte a felére zuhant, 57%-os csökkenéssel.

Ez a zuhanás nemcsak egy statisztikai adat egy olyan márkánál, amely a világ egyik legismertebb luxusautó-gyártója, ez azt jelenti, hogy a Mercedes kemény piaci helyzetbe jutott, ahol még a legendás márkanév sem garantál sikert – írja a Bild.

Nem fogytak a Mercedesek Kínában

A vállalat eredményközleménye szerint a profit esése mögött nem egyetlen ok áll, hanem nemzetközi kereskedelmi feszültségek, devizahatások és az erős külföldi verseny egyaránt. A lap beszámolója szerint is több tényező egyszerre sújtotta a vállalatot.

A vámtarifák, az autók nemzetközi kereskedelmére kivetett újabb vámterhek növelték a költségeket. Aztán ott voltak a negatív árfolyamhatások: amikor a devizaárfolyamok mozgása kedvezőtlen az eurónak, az európai cégek számára többe kerül az export, és a bevétel csökken.

De a legkomolyabb fejtörést az erős verseny jelentette Kínában. A világ egyik legfontosabb autópiacán a Mercedes eladásai jelentősen, 19%-kal estek vissza, miközben helyi és más külföldi márkák erősödnek.

Csökkentenék a zuhanás mértékét

A Mercedes-Benz összesen mintegy 2,16 millió járművet adott el 2025-ben világszerte, ami szintén 9%-os csökkenést jelent. Noha a számok sötét képet festenek, a Mercedes vezetése nem adja fel a reményt. A cikk szerint Ola Källenius vezérigazgató hangsúlyozta: még ha a profit jelentősen csökkent is, az a vállalat saját előrejelzéseihez képest nem volt váratlan. A kecskeméti gyárral is rendelkező Mercedes bevezetett egy kiterjedt hatékonyságnövelő programot, amelynek célja, hogy 2027-ig 10%-kal csökkentse a termelési és a fix költségeket, valamint optimalizálja az anyagfelhasználást. Emellett olyan intézkedéseket is bevezettek, amelyek a vállalati költségszerkezet átalakítását célozzák, így próbálják tompítani a zuhanást, csökkenteni a visszaesés mértékét.