Villámtöltés 10 perc alatt – ez valóság vagy csak marketing?

Elsőre nagyon jól hangzik, amit a Mercedes ígér. A stuttgarti cég szerint a Mercedes-Benz CLA 250+ nem csupán egy villanyautó, hanem egy igazi technológiai csoda ígéretekkel: 800 voltos rendszer, 85 kWh-s akkumulátor és akár 320 kW-os töltési teljesítmény.

Szupergyors töltést ígér a Mercedes az új CLA-nál

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a kocsi megfelelő gyorstöltőn tíz perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energiát felvesz. Ez fantasztikus, ám sokakban felmerül a kérdés, vajon mennyi a valóság ebből, tényleg kivitelezhető ez, vagy nem több szimpla marketingfogásnál? A német Auto Bild utánajárt, mi az igazság.

Jól teljesített a Mercedes-Benz CLA a teszten

A tesztből kiderül, hogy a szupergyors töltéshez több tényezőnek kell egyszerre stimmelnie. Az egyik legfontosabb: az akkumulátor töltöttsége az induláskor nagyon alacsony legyen – ideális esetben 10% alatt. Ha már 10–15%-on áll az akku, a csúcsteljesítmény, azaz a 300 kW feletti töltés nem érhető el.

Ráadásul sok vezető nem szívesen meríti le ennyire az akkumulátort, így a tíz perces, 300 kilométeres töltés inkább elméleti lehetőség marad.

A Mercedes-Benz CLA 250+ modell rekordgyors töltést ígér

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communication / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Ugyanakkor a valós mérési eredmények is lenyűgözőek: a CLA szoftverfrissítéssel akár 350 kW közelébe is fel tudta tornászni a töltést. A tízperces szakaszon mintegy 36–40 kWh energia került az akkuba, ami ideális körülmények között valóban 200–300 kilométeres hatótávot biztosíthat. Azonban a valós országúti vagy autópályás vezetés, a hőmérséklet és a töltőoszlopok minősége mind befolyásolja az eredményt.

A gyakorlatban hosszabb volt a töltés

Lényeg a lényeg: a gyakorlatban a 10–80%-os töltés körülbelül 22 percet vett igénybe, a 9–90%-os töltés 28 percig, míg a teljes 100%-os feltöltés 55 percig tartott. A töltési folyamatot 6 fokos külső hőmérsékleten hajtották végre. Az átlagos töltési teljesítmény 175 kW körül alakult, ami továbbra is kimagasló.

Összességében: a Mercedes CLA 250+ valóban villámgyors feltöltésre képes, de a „10 perc = 300 km” ígéret csak ideális körülmények között, tudatos előkészítéssel érhető el.

Elmondhatjuk, az idén az Év autójának megválasztott limuzin Merci a gyorsan tölthető autók közé tartozik a piacon.