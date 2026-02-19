Hírlevél
Villámtöltés 10 perc alatt – ez valóság vagy csak marketing?

Az egyik nagy prémium-autógyár ígérete szerint 10 perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energiát is visszatölthetünk az akkuba. Az egyik német autós lap utánajárt, hogy valóban ilyen gyorsan feltölthető-e a Mercedes CLA 250+.
Elsőre nagyon jól hangzik, amit a Mercedes ígér. A stuttgarti cég szerint a Mercedes-Benz CLA 250+ nem csupán egy villanyautó, hanem egy igazi technológiai csoda ígéretekkel: 800 voltos rendszer, 85 kWh-s akkumulátor és akár 320 kW-os töltési teljesítmény.

E-car is loaded, plug during the charging process on an e-car, electric car, charging plug, charging cable, charging column, charging socket, e-mobility, electrification. Electromobility, plug. Automaker,car,cars,automobiles,manufacturers,auto industry,electric vehicle,electric vehicles.Charging station. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP), Szupergyors töltést ígér a Mercedes az új CLA-nál
Szupergyors töltést ígér a Mercedes az új CLA-nál
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a kocsi megfelelő gyorstöltőn tíz perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energiát felvesz. Ez fantasztikus, ám sokakban felmerül a kérdés, vajon mennyi a valóság ebből, tényleg kivitelezhető ez, vagy nem több szimpla marketingfogásnál? A német Auto Bild utánajárt, mi az igazság.

Jól teljesített a Mercedes-Benz CLA a teszten

A tesztből kiderül, hogy a szupergyors töltéshez több tényezőnek kell egyszerre stimmelnie. Az egyik legfontosabb: az akkumulátor töltöttsége az induláskor nagyon alacsony legyen – ideális esetben 10% alatt. Ha már 10–15%-on áll az akku, a csúcsteljesítmény, azaz a 300 kW feletti töltés nem érhető el. 

Ráadásul sok vezető nem szívesen meríti le ennyire az akkumulátort, így a tíz perces, 300 kilométeres töltés inkább elméleti lehetőség marad.

MB.DRIVE ASSIST PRO wird in den USA beginnend mit dem neuen CLA verfügbar sein [Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 14,3‒12,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A];Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 14,3‒12,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* MB.DRIVE ASSSIST PRO will be available in the US starting with the all-new CLA
A Mercedes-Benz CLA 250+ modell rekordgyors töltést ígér
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communication / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Ugyanakkor a valós mérési eredmények is lenyűgözőek: a CLA szoftverfrissítéssel akár 350 kW közelébe is fel tudta tornászni a töltést. A tízperces szakaszon mintegy 36–40 kWh energia került az akkuba, ami ideális körülmények között valóban 200–300 kilométeres hatótávot biztosíthat. Azonban a valós országúti vagy autópályás vezetés, a hőmérséklet és a töltőoszlopok minősége mind befolyásolja az eredményt.

A gyakorlatban hosszabb volt a töltés

Lényeg a lényeg: a gyakorlatban a 10–80%-os töltés körülbelül 22 percet vett igénybe, a 9–90%-os töltés 28 percig, míg a teljes 100%-os feltöltés 55 percig tartott. A töltési folyamatot 6 fokos külső hőmérsékleten hajtották végre. Az átlagos töltési teljesítmény 175 kW körül alakult, ami továbbra is kimagasló.

 Összességében: a Mercedes CLA 250+ valóban villámgyors feltöltésre képes, de a „10 perc = 300 km” ígéret csak ideális körülmények között, tudatos előkészítéssel érhető el. 

Elmondhatjuk, az idén az Év autójának megválasztott limuzin Merci a gyorsan tölthető autók közé tartozik a piacon.

 

