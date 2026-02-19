Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

autós hír

Hihetetlen okból kapott több mint másfél milliós bírságot egy autós

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy autós nem akart befizetni egy 50 ezer forintos helyszíni bírságot. Perelt, de hiába: több mint másfél millió lett a számla vége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírbírságparkolás

Egy ciprusi autós figyelmetlenül parkolt Svájcban még 2023-ban: hiába tiltotta tábla, egy kerékkel felparkolt a járdára. Ekkor még nem is sejtette, hogy több mint másfél millió forintot fog fizetni emiatt, pedig így történt.

A figyelmetlenül parkoló autóst egy helyi lakos jelentette fel, a perceken belül kiérkező rendőrök 120 frankos (50 ezer forint) helyszíni bírságot szabtak ki rá. A sofőr nem akart fizetni, inkább pert indított, de azóta biztos megbánta.

50 ezer helyett 1,6 millió

Az első fokon eljáró bíróság helybenhagyta a büntetést, de a férfi fellebbezett, a kanton legfelsőbb bíróságán pedig most ért véget az ügy. Itt is veszített, így az eredeti 120 frank helyett a bírósági költségekkel együtt 3800 frankot (1,6 millió forint) kell fizetnie.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!