Hihetetlen okból kapott több mint másfél milliós bírságot egy autós

Egy ciprusi autós figyelmetlenül parkolt Svájcban még 2023-ban: hiába tiltotta tábla, egy kerékkel felparkolt a járdára. Ekkor még nem is sejtette, hogy több mint másfél millió forintot fog fizetni emiatt, pedig így történt.

A figyelmetlenül parkoló autóst egy helyi lakos jelentette fel, a perceken belül kiérkező rendőrök 120 frankos (50 ezer forint) helyszíni bírságot szabtak ki rá. A sofőr nem akart fizetni, inkább pert indított, de azóta biztos megbánta.

50 ezer helyett 1,6 millió

Az első fokon eljáró bíróság helybenhagyta a büntetést, de a férfi fellebbezett, a kanton legfelsőbb bíróságán pedig most ért véget az ügy. Itt is veszített, így az eredeti 120 frank helyett a bírósági költségekkel együtt 3800 frankot (1,6 millió forint) kell fizetnie.