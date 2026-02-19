SUV vitte a show-t, most árrobbantással válaszol a BYD

Amíg 2024-ben 355 darab, addig 2025-ben 294 darab BYD Seal-t értékesítettek Magyarországon. A csökkenő tendencia annak köszönhető, hogy idő közben megérkezett a Sealion 7-es szabadidő-autó, sok vásárló inkább a magas építésű karosszériát választja közel azonos áron. A személyautó értékesítésének növelésére most piacra dobják a BYD Seal Comfort-ot, ami 15 990 000 Ft-os kedvezményes árával 4 millió Ft-tal olcsóbb az eddigi belépőt jelentő Design változatnál.

A 61,4 kWh-s akkuval 460 km a BYD Seal Comfort hatótávolsága

Fotó: BYD

Új színekkel együtt érkezett meg a BYD Seal alapmodell

A Seal Comfort 61,4 kWh kapacitású akkumulátorral érkezik, amely 460 kilométeres WLTP kombinált hatótávot biztosít. A modell 110 kW-os DC gyorstöltési teljesítményre képes (10-80% 37 perc), a fedélzeti töltő 11 kW-os. A Comfort kivitel utasterében műbőr borítású ülések kaptak helyet, amelyek – a magasabb felszereltségi szinteken elérhető bőrülésekhez hasonlóan – fekete, valamint a különleges hangulatú Tahiti Blue világoskék árnyalatban is rendelhetők. Mindhárom felszereltségnél mostantól rendelhető a Ruby Red (vörös) és a Levander Grey (világos lila) fényezés.