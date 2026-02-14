Milliós kárt lehet okozni a bikázással!

Fagyos reggeleken adja meg magát a legtöbbször az autók indítóakkumulátora, ez igaz tud lenni még a villanyautók 12 voltos akkumulátorára is. A hőskorban külső segítséggel be lehetett tolni a kézi váltós kocsikat (a kuplung benyomására induló erőforrás miatt ez már nem járható út), az utóbbi években a bikázás, azaz a külső áramforrásról való indítás lett jellemző segítség. Azonban a modern autóknál ez nem olyan egyszerű, hogy összeköti az ember a megfelelő pólusokat, hiszen sokszor magát az akkumulátort is keresni kell.

A kezelési könyvből lehet tájékozódni a bikázásról. Pech, ha utóbbi elektronikus módon van az autóban, és nem érjük el, mert lemerült az akkumulátor...

Fotó: Opel

Rosszul végzett bikázásnál a kóbor áram károsíthatja a fedélzeti elektronikát

Az elektronikával telepakolt autók nem mindig szeretik az ellenőrizetlen bikázást, van olyan gyártó, ami például megtiltja, hogy az autóját ilyen célra használják! Információt a kezelési könyvben találunk, akkor vagyunk meglőve, ha utóbbit már nem papír formában adják, hanem a fedélzeti rendszer menüjéből lehet elérni a digitális kópiát – áram híján nem tudjuk meg a fontos információt. Autókereskedésekben és szerelőműhelyekben ma már nem kábelről (vagy épp molnárkocsin húzott kiszolgált teherautó-akkumulátorról) bikáznak, hanem kézben hordozható áramforrásról. Utóbbiban olyan védőelektronika van, ami megvédi az autó fedélzeti rendszereit a károsodástól – apró szépséghiba, hogy a használható példányok ára több százezer Ft! A tévesen végzett bikázással zárlatot lehet okozni, aminek az elhárítása márkaszervizben milliós tétel lehet – és ha a garanciavállalás által kizárt tevékenység következménye a kár, akkor azt saját zsebből kell fizetni.

