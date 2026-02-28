A Fiaskó évfordulóján emlékezik meg a sikerről a Mini

A Mini gyári csapat nyerte meg az 1965-os Monte Carlo Ralit, hivatalosan erre a sikerre emlékezik a gyár által most piacra dobott Mini 1965 Victory Edition. Azonban furcsa, hogy nem tavaly, a kerek évfordulón dobták piacra ezt az autót, hanem a Monte Calro Rali legnagyobb botránya után 60 évvel érkezik a limitált széria. Az 1966-os Monte Carlo Rali leintése után az első négy autót – három Mini Cooper-t és egy Ford Cortina – kizárták szabálytalan izzó használata miatt; összesen 10 autó eredményét érvénytelenítették a szervezők. A csapatok bojkottal fenyegetőztek, a francia szervezők csak azt követően léptették érvénybe az új követelményeket, hogy az első nevezések – még a régi szabályrendszer alapján – beérkeztek, és nem szóltak ezeknek a csapatoknak arról, hogy más műszaki elvárásokat támasztanak az autókkal szemben. Végül a botrány elült, igaz az 1966-os verseny Monte Carlo Fiaskó néven került be a köztudatba...

61 évvel a győzelem után jutott eszébe a Mininek a limitált széria

Fotó: Bernhard Filser / Mini

Botrány ide vagy oda, a Mini Victory Edition dögösen néz ki

Szóval a Mini a botrányos verseny évfordulóján inkább az egy évvel évvel korábbi sikeréről emlékezik meg a Mini 1965 Victory Edition-nel, ami egy különleges felszereltségi csomagot jelent, mint a Mini John Cooper Works (2,0 literes turbómotor, 231 LE/380 Nm, 0-100 km/h 6,1 s), Mini John Cooper Works Electric (villanymotor, 258 LE/ 350Nm, 0-100 km/h 5,9 s) és Mini Cooper S-nél (2,0 literes turbómotor, 204 LE/300 Nm, 0-100 km/h 6,6 s) választható.

Fotó: Bernhard Filser

Chili Red színűre fényezik a karosszériát, az üveg betétet is tartalmazó tetőt fehérre festik, fehér az elöl-hátul megjelenő versenycsík és az oldalsó 52 rajtszám-grafika is. Ez a motívum nem csak a slusszkulcson jelenik még meg, de például a szelepsapkákon is. A motorháztetőn lévő versenycsíkban domborítva olvasható az anno versenygyőztes autó rendszáma: AJB 44B. A C oszlopra és az autó hátuljára is kerül 1965-re utaló matrica. A 18 colos felnik a benzines modelleknél esztergált felületűek, a villanyautónál feketék, a középső önszintező kupak fehér színű – anno ilyen volt a versenyautón is.