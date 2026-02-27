Hírlevél
Minden idők legdögösebb kétütemű autója nem hasonlít a szocializmus járgányaira

Volt idő, amikor az autózás nem a decibelek csökkentéséről, hanem a hang élvezetéről szólt. A kétütemű motor jellegzetes pöfögése, a benzin illata és a könnyű karosszériák lendülete egy egész korszakot határozott meg – és néhány sportos oldtimer ma is őrzi ezt a varázst.
Aki valaha látott, hallott vagy érezett egy 60-70-80-as években készült kétütemű motoros autót pöfögni, az tudja, ez nem pusztán egy hajtómű-konstrukció volt, hanem jelenség, amely örökre beleégett az agyunkba. Egy korszak hangja, szaga és lelke, amely ma már ritkaság az utakon, de a klasszikus autók között fellelhetők olyan csodák, amelyek miatt a veteránrajongók szíve gyorsabban ver.

The historic vintage Wartburg Car: Eisenach, Germany, 01.08.2025, A kétütemű motoros Wartburgok évtizedekig hozzátartoztak a magyar utcaképhez
A kétütemű motoros Wartburgok évtizedekig hozzátartoztak a magyar utcaképhez
Fotó: Shutterstock

A kétütemű motor korántsem csak Trabantok vagy Wartburgok hajtőműve volt, akadtak olyan sportautók is, amelyeknél a Zweitakt-recepttől nem csupán a motor zörgött-pöfögött, hanem valódi vezetési élmény született – írja a Bild.

Kétütemű motoros szuperautó?

Ilyen volt a Melkus RS1000, a keletnémet autóépítés gyöngyszeme. Az 1960-as évek végén Drezdában készült sportkupé középmotorja 70 lóerőt préselt ki 993 köbcentiből, miközben az alig 680 kg-os karosszéria pehelykönnyű volt, és rajongók tízezreit ejtette ámulatba. A kétütemű motorral szerelt DDR-szuperautónak szárnyas ajtói voltak, s máig legendának számít.

27 August 2022, Saxony-Anhalt, Magdeburg: A Wartburg Melkus "RS 1000" stands on the exhibition grounds of the 23rd Ostmobil-Meeting (OMMMA) in the Elbauenpark. The organizers expect more than1,500 historic vehicles from the GDR and Eastern European production. Photo: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Peter Gercke/picture alliance via Getty Images), A kétütemű motoros Melkus RS1000 a keletnémet autóépítés gyöngyszeme volt
A kétütemű motoros Melkus RS1000 a keletnémet autóépítés gyöngyszeme volt
Fotó: Peter Gercke/picture alliance/Getty Images

Nem sokkal gyengébb karakter volt az Auto Union 1000 Sp Roadster, amely mintha amerikai álomautóként született volna, mégis háromhengeres, kétütemű motor „repítette”. Az 55 lóerő ma szerénynek tűnhet, de karcsú felépítésével és fürge vezethetőségével kellemes meglepetést okozott pályán és országúton egyaránt.

És van még mit mesélni: a svéd Saab Sonett I prototípusától a DKW 3=6 Monza és a brazil DKW-Vemag GT Malzoni legendán át egészen a Wartburg Sportwagen 313/1-ig – mind olyan típusok, amelyekben a kétütemű motor nemcsak technikai paraméter volt, hanem karakteres vezetési élmény.

Ma már a csendes villanymotorok korát éljük, de ezek a füstös, csilingelő hangú klasszikusok még emlékeztetnek rá, hogy az autózás egykor nem csupán közlekedés, hanem érzékszervi kaland volt. A benzin illata, a jellegzetes hang és a nyers mechanika együtt teremtett karaktert – olyat, amit nem lehet szoftverrel programozni. A kétütemű motor eltűnt a mindennapokból, de a szenvedély történetéből kitörölhetetlen marad.

 

 

