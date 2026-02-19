Videó nélkül senki sem hinné el, mi történt ezen a benzinkúton

Benzinkúton várt a sorára egy motoros, közben a sisakkamerája folyamatosan rögzítette a körülötte zajló eseményeket. Volt is mit, mert néhány másodpercen belül több szokatlan dolog is történt.

Előbb egy autós érkezett terelőbójával az első lökhárítója alatt, majd ez nem látszik ugyan, de tolatás közben is nekiment valaminek. Előre fordulva a motoros azt látta, hogy a tankolást éppen befejező autós a pisztollyal együtt indult el. Ezt már ő sem bírta ki röhögés nélkül.

Videón a motoros körül zajló furcsa események: