Mutatjuk, miért veszélyesek az önvezető autók!

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Tesla Robotaxi közel négyszer veszélyesebb az emberi sofőröknél. Talán ezért van, hogy nem terjednek az önvezető autók...
teslatesla robotaxiautós hírbalesetönvezető autó

2025 júliusában indult a Tesla Robotaxi szolgáltatása, amelyben önvezető autók szállítják az utasokat. Elon Musk akkor azt ígérte, hogy az év végére már az USA lakosságának a felének elérhető lesz a szolgáltatás, ehhez képest nem sikerült a texasi Austin-on kívül elindítani azt; papíron ugyan San Francisco környékén is elérhető a Robotaxi, de megfelelő engedélyek hiányában emberi sofőrökkel szállítják az utasokat. A legújabb – ki tudja, mennyire hihető – vállalás szerint 2026 első félévében Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa és Las Vegas következik.

Sok a baleset a Tesla önvezető autóival, akadozik a Robotaxi szolgáltatás terjedése.
Átlagosan 55 mérföldenként szenved balesetet a Tesla önvezető autója
Fotó: Tesla

Még van mit csiszolni az önvezető autók technikáján

A lassú terjedés oka az lehet, hogy az önvezető Tesla Robotaxi mintegy négyszer gyakrabban okoz balesetet az emberi sofőröknél. Az autógyár jelentése szerint 2025 júliusa-novembere között 9 balesetben voltak részesek az önvezető autók, ez idő alatt mintegy 500 000 mérföldet (804 500 km) tett meg a flotta, azaz 55 000 mérföldenként (~88 500 km) volt egy-egy baleset. Ehhez képest az NHTSA hivatal szerint az emberi sofőrök minden 500 000 mérföld után okoznak olyan balesetet, amelynél rendőrt kell hívni. Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy sok az olyan baleset, amelynél nem szükséges helyszínelés, a statisztika szerint átlagosan 200 000 mérföldenként (321 800 km) okoznak balesetet emberek. Itt meg kell jegyezni, hogy még a ténylegesen önvezető módban haladó Tesla Robotaxi fedélzetén is van emberi sofőr az anyósülésen, akik veszély esetén le tudják állítani az autót egy gombnyomásra.
 

júliusjobbrafordulásnál SUV-val ütközés
júliusrögzített tárgynak ütközés 13 km/órás tempóval, kis sérülés
júliusépítkezési zónában SUV-val ütközés
szeptemberrögzített tárgynak ütközés egy parkolóban
szeptembertolatás közben ütközés 10 km/órával
szeptemberütközés kerékpárossal
szeptemberállatgázolás 43 km/órával
októberincidens 30 km/órás tempóval
novemberbaleset jobbrafordulás közben
Tesla Robotaxi balesetek 2025 július-november között
 

 

 

