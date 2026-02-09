Nagy a baj: a bíróság megtiltotta ezeknek az autóknak a forgalmazását!

Hagyományosan a Renault egyik legnagyobb darabszámban fogyó autója a Clio, és az akkumulátoros-elektromos Megane E-Tech is jól fogy. Azonban könnyen lehet, hogy hamarosan el kell búcsúznia ezektől az autóktól a francia gyártónak az egyik legfontosabb piacán, Németországban. A Broadcom által indított szabadalmi perben ugyanis a technológiai cég javára döntött a München I bíróság, így az autógyártónak nem csak le kell állnia a még mindig jogsértő típusok forgalmazásával.

A müncheni bíróság a Broadcom-nak adott igazat a Renault ellenében, az autógyár fellebbez a döntés ellen

Fotó: DPPI / Renault

Sokallta a licencdíjat a Renault, a bíróság szerint nem volt igaza

A 7. Polgári Kamara szerint nem csak szabadalmat sértett az autógyár, de nem teljesítette a Broadcom „észszerű” mértékű licenckövetelését. A kérdéses EP1903733 szabadalom az ethernet-hálózat IEEE 802.3bw számára elengedhetetlenül fontos, a Clio esetén a navigáció, a Megane E-Tech villanyautónál a telematikai vezérlőegység sértette meg a Boadcom jogait. A Renaultnek egyébként nem csak az érintett autók forgalmazásával kell leállnia, de a 2007 óta eladott érintett autókban is ki kell cserélnie a jogsértő chip-et, ami óriási költséggel járó visszahívás lenne. A bírósági döntés csak részsiker a Broadcom számára, hiszen a Renault egyrészt fellebbez, másrészt a bírósági ítélet végrehajtásához a technológiai cégnek több tízmillió euró nagyságú előleget kellene letétbe helyeznie, amit nem akar megtenni. A Renault egy másik eljárásban kérte a Broadcom szabadalmának semmissé nyilvánítását.

A bíróság szerint a Broadcom a FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) kereteken belül teszi elérhetővé világszerte a technológiáit, és nem kért túlságosan magas összeget a kérdéses szabadalomért. Azonban a Renault nem volt hajlandó azt megfizetni, sokkal alacsonyabb ajánlatot tett, és nem sikerült megegyezésre jutnia a feleknek – ezért indult a per. A mostani ítélet a Broadcom álláspontját erősíti a tárgyalásokon, elemzők azt valószínűsítik, hogy a háttérben folyó licencdíj-tárgyaláson visszamenőleg fizet majd a Renault a másik félnek.

