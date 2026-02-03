Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Aki mostanában Németországban új elektromos autó vásárlásán vagy lízingelésén gondolkodik, az ismét számíthat állami segítségre. Ugyanis nagyon rosszul fogynak a villanyhajtású kocsik a németeknél.

Nem úgy fogytak tavaly az elektromos autók Németországban, ahogy azt az autógyártók és az állam remélte

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Friedrich Merz és kormánya kénytelen volt lépni, hogy valamelyest felpörögjenek az eladások. Ezért a szövetségi kormány új támogatási programot indított magánszemélyeknek, akik villanyautót vennének. A hozzájárulás mértéke a család jövedelmétől és összetételétől függően 1500 euró (574 ezer forint) és 6000 euró (2,3 millió Ft) között mozog, és visszamenőlegesen is igényelhető az év első napjától. Az új autók vásárlására és lízingelésére is igényelhető, de használt járművekre nem. Azonban a jelentkezéshez szükséges online felület várhatóan májusban indul – írja a Spiegel.

Nemcsak az elektromos autókat támogatják

Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter szerint a program egyszerre adhat lökést az elektromobilitásnak és a német autóiparnak, amely szerinte erős e‑autó‑kínálattal rendelkezik, ám mostanában nagyon dadognak az eladásai.

A támogatást kiterjesztik a plug‑in hibridekre is, ám azokra jóval kevesebb jár: mindössze 1500 euró (574 ezer forint) alaptámogatás.

Ezek a modellek akkor számítanak dotációra, ha kilométerenként legfeljebb 60 gramm CO2-t bocsátanak ki, vagy elektromos üzemmódban minimum 80 kilométert meg tudnak tenni.

A mostani program azért is különösen érdekes, mert a korábbi hasonló támogatást a Merz-kormány 2023 végén megszüntette hirtelen. Ez tavaly érzékelhető visszaesést hozott az elektromos autók németországi eladásában. Az állam azonban más módon is támogatja a szektor fellendülését: a villanyautók gépjárműadó‑mentességét is meghosszabbítja.

Az Origo tavaly nyáron arról írt, hogy sorban álltak a cégek az államilag támogatott elektromos autókért, hihetetlenül népszerű volt a vállalati e-autó program. A pályázatra december végéig lehetett jelentkezni.