Nagyot húz a VW, de mi lesz Magyarországgal?

Nemrég jelentették be, hogy véget ér a Volkswagen Touareg gyártása, közvetlen utód nélkül búcsúzik a nagy méretű szabadidő-autó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs a németek tarsolyában megfelelő alternatíva, hiszen épp most készítik az Atlas nevű modell új generációját. Eddig Kínában – ott Teramont néven – és Észak-Amerikában kínálták ezt az MQB műszaki alapra felépített, több mint 5 méter hosszú és három üléssorral rendelkező modellt, amelynél az MQB Evo műszaki alapra való átállással együtt frissítik a megjelenést.

Álcázva mutatták meg a több mint 5 méteres Volkswagen Atlas új nemzedékét

Fotó: Volkswagen

A Tiguan/Tayron fölé pozicionálja a Volkswagen az Atlas-t

Mivel még 8 éves korában is jól fogy a VW Atlas – az USA-ban a márka értékesítésének a negyedét adja –, méretek tekintetében nem lesz érdemi változás, még a 2980 mm-es tengelytávolság is marad a régiben. Újdonságot igazán az elektronikai rendszer fejlődése hozza, amivel együtt nem csak finomabban dolgozó elektronikus lengéscsillapítás vagy vezetőtámogató rendszerek érkeznek a fedélzetre, de az utasok több digitális szolgáltatást kapnak, legyen szó fedélzeti wifiről, távoli hozzáférésről, satöbbi. Hajtások tekintetében nagy változás nem várható, a 2,0 literes turbómotor mellé még plug-in hibrid változat érkezik. A megjelenést egyébként még titkolják, de a kínai védjegy-adatbázis jóvoltából már ismerjük a Teramont megjelenését, apróbb részletektől eltekintve a Volkswagen Atlasnál is hasonló külsőre számíthatunk. Aztán már csak az a kérdés marad megválaszolatlan, eljut-e hivatalos csatornákon keresztül Európába a típus, hogy betöltsék a Touareg által hátrahagyott méretes űrt.

