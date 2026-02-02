Nappali, hálószoba, padlófűtés, zuhanyfülke – egy autóban!

A többek között az MG-t birtokló SAIC konszern és az Alibaba nevű internetes óriás cég közös vállalkozása az IM Motors nevű autómárka, amely most dobta piacra LS9 elnevezésű csúcsmodelljét. A több mint 5,3 méteres szabadidő-autó nem megjelenésével, hanem szolgáltatásaival hívja fel magára a figyelmet, a lakások előnyeit ötvözi a hatótávnövelős elektromos autók szolgáltatásaival. A könyöklőben egy 12,3 literes hűtőláda kapott helyet, a három üléssoros beltér gombnyomásra ággyá alakul, a tetőből 27,1 colos monitort lehet lehajtani, a megfelelő matraccal (tartozék) sík padlót lehet létrehozni, és így nappaliként használható az autó. Aztán ott van még az Outdoor Luxury csomag, amiben padlófűtés és zuhanyfülke is van.
Kempingezésnél jön jól a zuhanyfülke
A megfelelő adapterrel lehet rögzíteni a nem belátható zuhanyfülkét a felnyíló csomagtérajtóhoz, utóbbiban egy fűtött 10 literes víztartály és tus kapott helyet. Kritikusok szerint ennyi víz nem elég fürdésre, csak legfeljebb felfrissülésre, és a használt vízzel a természeti környezetet szennyezik a használók. A gyár szerint a vásárlói igényekre válaszolnak ezzel az extrával – azt várhatóan soha nem tudjuk meg, hányan fizettek be erre.
Ha netán valakit autóként érdekel az IM Motors LS9, akkor egy hatótávnövelős-elektromos luxus szabadidő-autóval van dolgunk. Az 1,5-ös turbómotor (155 LE) generátort hajt, ami az 52 kWh (517 LE/670 Nm rendszerteljesítmény) vagy 66 kWh (530 LE/670 Nm rendszerteljesítmény) kapacitású akkumulátort egy 60 literes tankból táplálja, az első tengelyen egy, a hátsón két hajtómotor dolgozik. Az elektromos hatótáv 255 vagy 318 km, a teljes hatótáv 1272 vagy 1320 km, a 0-100 km/óra gyorsulás 4,9 másodperc alatt megvan.
Az akár 24 fokban elfordulni képes hátsó kerekekkel a 3160 mm tengelytávolságú óriás SUV 9,9 méteres átmérőjű körön tud megfordulni. Természetesen az Alibaba ügyelt arra, hogy a kütyük se szenvedjenek hiányt, a 2 indukciós töltő (50 W) mellett van 6 darab USB-C töltő (60 W), két 12 voltos (szivargyújtó) és két 220 voltos konnektor is a fedélzeten. Az IM LS9 alapváltozata 322 800 jüanba kerül (14,9 millió Ft), a nagyobb akkumulátoros változat ára 352 800 jüan (16,3 millió Ft).