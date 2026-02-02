Nappali, hálószoba, padlófűtés, zuhanyfülke – egy autóban!

A többek között az MG-t birtokló SAIC konszern és az Alibaba nevű internetes óriás cég közös vállalkozása az IM Motors nevű autómárka, amely most dobta piacra LS9 elnevezésű csúcsmodelljét. A több mint 5,3 méteres szabadidő-autó nem megjelenésével, hanem szolgáltatásaival hívja fel magára a figyelmet, a lakások előnyeit ötvözi a hatótávnövelős elektromos autók szolgáltatásaival. A könyöklőben egy 12,3 literes hűtőláda kapott helyet, a három üléssoros beltér gombnyomásra ággyá alakul, a tetőből 27,1 colos monitort lehet lehajtani, a megfelelő matraccal (tartozék) sík padlót lehet létrehozni, és így nappaliként használható az autó. Aztán ott van még az Outdoor Luxury csomag, amiben padlófűtés és zuhanyfülke is van.

10 literes fűtött tartályból táplálkozik a zuhanyfülke

Fotó: IM Motors

Kempingezésnél jön jól a zuhanyfülke

A megfelelő adapterrel lehet rögzíteni a nem belátható zuhanyfülkét a felnyíló csomagtérajtóhoz, utóbbiban egy fűtött 10 literes víztartály és tus kapott helyet. Kritikusok szerint ennyi víz nem elég fürdésre, csak legfeljebb felfrissülésre, és a használt vízzel a természeti környezetet szennyezik a használók. A gyár szerint a vásárlói igényekre válaszolnak ezzel az extrával – azt várhatóan soha nem tudjuk meg, hányan fizettek be erre.

Ha netán valakit autóként érdekel az IM Motors LS9, akkor egy hatótávnövelős-elektromos luxus szabadidő-autóval van dolgunk. Az 1,5-ös turbómotor (155 LE) generátort hajt, ami az 52 kWh (517 LE/670 Nm rendszerteljesítmény) vagy 66 kWh (530 LE/670 Nm rendszerteljesítmény) kapacitású akkumulátort egy 60 literes tankból táplálja, az első tengelyen egy, a hátsón két hajtómotor dolgozik. Az elektromos hatótáv 255 vagy 318 km, a teljes hatótáv 1272 vagy 1320 km, a 0-100 km/óra gyorsulás 4,9 másodperc alatt megvan.

Az akár 24 fokban elfordulni képes hátsó kerekekkel a 3160 mm tengelytávolságú óriás SUV 9,9 méteres átmérőjű körön tud megfordulni. Természetesen az Alibaba ügyelt arra, hogy a kütyük se szenvedjenek hiányt, a 2 indukciós töltő (50 W) mellett van 6 darab USB-C töltő (60 W), két 12 voltos (szivargyújtó) és két 220 voltos konnektor is a fedélzeten. Az IM LS9 alapváltozata 322 800 jüanba kerül (14,9 millió Ft), a nagyobb akkumulátoros változat ára 352 800 jüan (16,3 millió Ft).

