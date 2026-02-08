Hírlevél
Nem hisz a szemének: ilyen egy négykerekű okosotthon!

Velünk marad még a dízelmotoros Marco Polo. A Mercedes-Benz lakóautójának a használatát tették könnyebbé.
A Mercedes-Benz kínálatban 1996-ban jelent meg a Marco Polo nevű lakóautó, amelyet a Westfalia nevű német cég segítségével készítettek egészen mostanáig. A 2026-os változatokat már házon belül építi a Mercedes-Benz, egészen pontosan Ludwigsfeldében alakítottak ki egy műhelyt, ahol a Spanyolországban gyártott Viano/V-osztály alapján megépítik a Marco Polo lakóautót. Ez annyiból érdekes lépés, hogy anno még a DaimlerChrysler 1999-ben 49, majd 2001-ben 100%-os tulajdonrészt szerzett a Westfalia-ban, azaz most saját magától vette el a munkát a Mercedes-Benz.

Könnyebben használható a Mercedes-Benz lakóautó.
Már nem a Westfalia (ami egyébként a konszern tulajdona), hanem a Mercedes-Benz építi a Marco Polo lakóautókat
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az elektromos változat érkezése előtt frissítette dízel lakóautóját a Mercedes-Benz

Noha már küszöbön áll a Van.EA alapra épülő akkumulátoros-elektromos transzporter, azért van annyi még az aktuális alapvetően dízelmotoros modellben, ami indokolja a frissítést. Legfontosabb újításként új a duplafalú, alumíniumból készült tető, ami nem csak jobb hőszigetelést biztosít, de felnyitott állapotában 10 cm-rel több teret biztosít vagy a fejnek, vagy az itt lévő ágyban fekvőnek. Van napfénytető is, azaz akár a csillagos égbolt alatt is lehet aludni. Kifejezetten a lakóautónak készült a 8 hangszórós hifi, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül akkor is képes zenelejátszásra, ha nincs ráadva a gyújtás.

Der neue Mercedes-Benz Marco Polo produziert im Mercedes-Benz Werk in Ludwigsfelde – Sodalithblau metallic, MBUX Multimediasystem, Widescreen Cockpit, Polster Leder Lugano schwarz, Camper-Umfänge u.a. Markise, Kleiderschrank, Küchenzeile mit Klapptisch, Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, Sitzliegebank, Aufstelldach mit Dachbett, MBAC Camper-Bedieneinheit The new Mercedes-Benz Marco Polo made at the Mercedes-Benz plant in Ludwigsfelde – Sodalith blue metallic, MBUX Multimediasystem, Widescreen Cockpit, Black Lugano leather upholstery, Camping features include among others Awning, Wardrobe, Kitchenette with folding table, Swivel driver and passenger seats, Bench seat/reclining bench, Pop-up roof with roof bed, MBAC camper control unit
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz Advanced Control alkalmazásból okostelefonról lehet vezérelni a fedélzeti rendszereket, például a tető felnyitását, a napfénytető kinyitását, a változó színű/intenzitású hangulatvilágítást. Módosították az elő tető rögzítését, így azt könnyebben lehet le- és felszerelni, ami nagyban megkönnyíti például az autómosók látogatását. Nem kell már függönyökkel vesződni az illetéktelen tekintetek ellen, mágneses takarólapokkal pillanatok alatt megvalósítható az „elsötétítés”.

Der neue Mercedes-Benz Marco Polo produziert im Mercedes-Benz Werk in Ludwigsfelde – Sodalithblau metallic, MBUX Multimediasystem, Widescreen Cockpit, Polster Leder Lugano schwarz, Camper-Umfänge u.a. Markise, Kleiderschrank, Küchenzeile mit Klapptisch, Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, Sitzliegebank, Aufstelldach mit Dachbett, MBAC Camper-Bedieneinheit The new Mercedes-Benz Marco Polo made at the Mercedes-Benz plant in Ludwigsfelde – Sodalith blue metallic, MBUX Multimediasystem, Widescreen Cockpit, Black Lugano leather upholstery, Camping features include among others Awning, Wardrobe, Kitchenette with folding table, Swivel driver and passenger seats, Bench seat/reclining bench, Pop-up roof with roof bed, MBAC camper control unit
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Továbbra is két változatban készül a Mercedes-Benz Marco Polo, a Horizon alapkivitelből hiányzik a bal oldalfal melletti konyhamodul, cserébe három személyes hátsó üléspadot kap, és emiatt az utastér teljes hosszán végigérő bal oldali légzsákot szerelnek ebbe a kivitelbe – a négyszemélyes változatban a bal oldalon csak a vezetőt védi légzsák oldalütközés esetén. A könnyebben használható Mercedes-Benz lakóautók 2026 második felében kerülnek a kereskedőkhöz, a vételárakat később árulják el.
 

Fotó: Mercedes-Benz
2026 Mercedes-Benz Marco Polo

 

