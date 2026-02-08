Nem hisz a szemének: ilyen egy négykerekű okosotthon!

A Mercedes-Benz kínálatban 1996-ban jelent meg a Marco Polo nevű lakóautó, amelyet a Westfalia nevű német cég segítségével készítettek egészen mostanáig. A 2026-os változatokat már házon belül építi a Mercedes-Benz, egészen pontosan Ludwigsfeldében alakítottak ki egy műhelyt, ahol a Spanyolországban gyártott Viano/V-osztály alapján megépítik a Marco Polo lakóautót. Ez annyiból érdekes lépés, hogy anno még a DaimlerChrysler 1999-ben 49, majd 2001-ben 100%-os tulajdonrészt szerzett a Westfalia-ban, azaz most saját magától vette el a munkát a Mercedes-Benz.

Már nem a Westfalia (ami egyébként a konszern tulajdona), hanem a Mercedes-Benz építi a Marco Polo lakóautókat

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az elektromos változat érkezése előtt frissítette dízel lakóautóját a Mercedes-Benz

Noha már küszöbön áll a Van.EA alapra épülő akkumulátoros-elektromos transzporter, azért van annyi még az aktuális alapvetően dízelmotoros modellben, ami indokolja a frissítést. Legfontosabb újításként új a duplafalú, alumíniumból készült tető, ami nem csak jobb hőszigetelést biztosít, de felnyitott állapotában 10 cm-rel több teret biztosít vagy a fejnek, vagy az itt lévő ágyban fekvőnek. Van napfénytető is, azaz akár a csillagos égbolt alatt is lehet aludni. Kifejezetten a lakóautónak készült a 8 hangszórós hifi, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül akkor is képes zenelejátszásra, ha nincs ráadva a gyújtás.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz Advanced Control alkalmazásból okostelefonról lehet vezérelni a fedélzeti rendszereket, például a tető felnyitását, a napfénytető kinyitását, a változó színű/intenzitású hangulatvilágítást. Módosították az elő tető rögzítését, így azt könnyebben lehet le- és felszerelni, ami nagyban megkönnyíti például az autómosók látogatását. Nem kell már függönyökkel vesződni az illetéktelen tekintetek ellen, mágneses takarólapokkal pillanatok alatt megvalósítható az „elsötétítés”.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Továbbra is két változatban készül a Mercedes-Benz Marco Polo, a Horizon alapkivitelből hiányzik a bal oldalfal melletti konyhamodul, cserébe három személyes hátsó üléspadot kap, és emiatt az utastér teljes hosszán végigérő bal oldali légzsákot szerelnek ebbe a kivitelbe – a négyszemélyes változatban a bal oldalon csak a vezetőt védi légzsák oldalütközés esetén. A könnyebben használható Mercedes-Benz lakóautók 2026 második felében kerülnek a kereskedőkhöz, a vételárakat később árulják el.

