Nem hiszünk a szemünknek, őrült autós csapódott az épületbe!

Gyorshajtó autós repült át mindenen.
Egy épület kültéri kamerája rögzítette a hihetetlen képsorokat! Az ámokfutó autós végzetét egy építkezés mellett felhalmozott földkupac jelentette, amin a kocsi átugratott és nemes egyszerűséggel megtorpedózta a szemben álló épület bejáratát.
A rendőrök lekapcsolták
Az autó repült a levegőben, korrigálásra ekkor már nem volt lehetőség. A jelentés szerint az épületben senki sem sérült meg, a sofőrt pedig nyakon csípték a tigardi (Oregon) zsaruk.
