Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

épület

Nem hiszünk a szemünknek, őrült autós csapódott az épületbe!

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyorshajtó autós repült át mindenen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
épületkamerabaleset autórepülőautóautós hír

Egy épület kültéri kamerája rögzítette a hihetetlen képsorokat! Az ámokfutó autós végzetét egy építkezés mellett felhalmozott földkupac jelentette, amin a kocsi átugratott és nemes egyszerűséggel megtorpedózta a szemben álló épület bejáratát.

@cnn

Police in Tigard, Oregon, arrested a man after his truck went flying through the air and into a house.

♬ original sound - CNN

A rendőrök lekapcsolták

Az autó repült a levegőben, korrigálásra ekkor már nem volt lehetőség. A jelentés szerint az épületben senki sem sérült meg, a sofőrt pedig nyakon csípték a tigardi (Oregon) zsaruk. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!