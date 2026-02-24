Nagy a baj, visszavonulót fújt a német autóipari óriás

A német autóipar egyik legfontosabb beszállítója, a ZF Friedrichshafen látványos irányváltást fog végrehajtani: a vállalat visszatér a hagyományos, benzines és dízeles technológiákhoz, miután az elektromos autók iránti kereslet nem nőtt olyan gyorsan, ahogy azt az iparág várta. A cég vezetése korábban nagy reményeket fűzött az e-mobilitáshoz, ám a valóság józanító hatással volt a tervekre: a hibrid és belső égésű motoros modellek iránt továbbra is erős a kereslet, ami stabilabb pénzügyi alapot kínál a ZF számára.

Az elektromos autók nem úgy fogynak Európában, ahogy várták, ezért komoly bajban a német autóipar is

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A stratégiai korrekcióra komoly nyomást gyakorolt a vállalat jelentős adósságállománya is, amelyet részben az elektromos hajtástechnológiák fejlesztésére fordított korábbi óriásberuházások terhelnek. Miközben az ágazat egészét égető problémák sújtják – lassuló kereslet, magas energiaárak, növekvő verseny az ázsiai gyártók részéről –, a ZF lépése egy szélesebb iparági folyamat része – írja a Világgazdaság.

Zsugorodik a német autóipar

Németországban tavaly több mint 100 ezer ipari munkahely szűnt meg, ebből 50 ezer az autóiparban, ami jól jelzi, milyen mély szerkezeti válsággal küzd a szektor.

Az egri gyárral is rendelkező ZF számára azonban a helyzet különösen kézzelfogható: a vállalat 2030-ig mintegy 14 ezer állás megszüntetésére készül, részben a költségek csökkentése, részben a működés újraszervezése érdekében.

A döntés hátterében nemcsak a gyenge európai villanyautó-kereslet áll, hanem az is, hogy a vállalat hagyományos üzletágai – például a hibrid autókhoz szükséges alkatrészek gyártása – továbbra is stabil bevételi lábat jelentenek, így érdemes visszaerősíteni ezeket.

A folyamat sajnos Magyarországot is érinti. A vállalat egri üzeméből az elmúlt hónapokban több mint száz dolgozót bocsátottak el, ugyanakkor a ZF vezetése azt is mérlegeli, hogy a sebességváltó-gyártás bizonyos elemeit Németországból Magyarországra telepítse át. Ez jól jöhet hazánknak.

Zuhanórepülésben a német autóipar csillaga

Az Origo a napokban arról írt, hogy nem zárt jó évet a Magyarországon is erős jelenléttel rendelkező német autóipari óriás. A most közzé tett eredmények szerint a Mercedes-Benz nyeresége brutális, 57 százalékkal zuhant 2025-ben.