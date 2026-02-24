Hírlevél
német autóipar

Nagy a baj, visszavonulót fújt a német autóipari óriás

Az egyik német óriásvállalat mostani lépése nemcsak saját jövőjére, hanem az egész európai autóipar állapotára is éles fényt vet. A német autóipar egyik legnagyobb beszállítója, a ZF Friedrichshafen látványos stratégiai fordulatot hajt végre: visszatér a belső égésű és hibrid technológiák gyártásához, miután az elektromobilitás növekedése elmaradt a várakozásoktól.
német autóiparelektromos autóknémetországzf friedrichshafen

A német autóipar egyik legfontosabb beszállítója, a ZF Friedrichshafen látványos irányváltást fog végrehajtani: a vállalat visszatér a hagyományos, benzines és dízeles technológiákhoz, miután az elektromos autók iránti kereslet nem nőtt olyan gyorsan, ahogy azt az iparág várta. A cég vezetése korábban nagy reményeket fűzött az e-mobilitáshoz, ám a valóság józanító hatással volt a tervekre: a hibrid és belső égésű motoros modellek iránt továbbra is erős a kereslet, ami stabilabb pénzügyi alapot kínál a ZF számára.

A Volkswagen electric vehicle connects to a public charging station in Nuremberg, Germany, on October 19, 2025. The charging infrastructure supports the growing adoption of e-mobility and sustainable transportation in urban areas. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP), Az elektromos autók nem úgy fogynak, ahogy várták, ezért komoly bajban a német autóipar
Az elektromos autók nem úgy fogynak Európában, ahogy várták, ezért komoly bajban a német autóipar is
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A stratégiai korrekcióra komoly nyomást gyakorolt a vállalat jelentős adósságállománya is, amelyet részben az elektromos hajtástechnológiák fejlesztésére fordított korábbi óriásberuházások terhelnek. Miközben az ágazat egészét égető problémák sújtják – lassuló kereslet, magas energiaárak, növekvő verseny az ázsiai gyártók részéről –, a ZF lépése egy szélesebb iparági folyamat része – írja a Világgazdaság.

Zsugorodik a német autóipar

Németországban tavaly több mint 100 ezer ipari munkahely szűnt meg, ebből 50 ezer az autóiparban, ami jól jelzi, milyen mély szerkezeti válsággal küzd a szektor. 

Az egri gyárral is rendelkező ZF számára azonban a helyzet különösen kézzelfogható: a vállalat 2030-ig mintegy 14 ezer állás megszüntetésére készül, részben a költségek csökkentése, részben a működés újraszervezése érdekében. 

A döntés hátterében nemcsak a gyenge európai villanyautó-kereslet áll, hanem az is, hogy a vállalat hagyományos üzletágai – például a hibrid autókhoz szükséges alkatrészek gyártása – továbbra is stabil bevételi lábat jelentenek, így érdemes visszaerősíteni ezeket.

A folyamat sajnos Magyarországot is érinti. A vállalat egri üzeméből az elmúlt hónapokban több mint száz dolgozót bocsátottak el, ugyanakkor a ZF vezetése azt is mérlegeli, hogy a sebességváltó-gyártás bizonyos elemeit Németországból Magyarországra telepítse át. Ez jól jöhet hazánknak.

Zuhanórepülésben a német autóipar csillaga

Az Origo a napokban arról írt, hogy nem zárt jó évet a Magyarországon is erős jelenléttel rendelkező német autóipari óriás. A most közzé tett eredmények szerint a Mercedes-Benz nyeresége brutális, 57 százalékkal zuhant 2025-ben.

 

