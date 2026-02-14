Külföldre menekülnek a német autógyárak, Friedrich Merzék tehetetlenek

Németország egyre nagyobb bajban van, aminek sok összetevője van, de a politika, az ország mai politikusai sokat tettek azért, hogy ez így alakult. A Német Autóipari Szövetség (VDA) legfrissebb felmérése riasztó képet fest: a hazai beszállítók és kis- és középvállalatok 72%-a tervezi beruházásainak visszafogását Németországban. Ennek több mint egynegyede már külföldre történő áthelyezést jelent; sok esetben halasztással vagy teljes lemondással párosul. A megkérdezett 124 cég 19%-a pedig teljesen kihátrál az eredetileg tervezett beruházásokból.

Németországban egyre ködösebb a jövő, és nem csak az autóiparban

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A német autóipari szereplők – beleértve a Volkswagen-csoportot, a Mercedest, a Bosch-t és más nagy beszállítókat – egyre nehezebben tartják fenn versenyképességüket az elektromos járművek, a digitalizáció felé történő átmenet költségei és a külföldi konkurencia mellett – írja a Reuters.

Csökkenő létszám Németországban

A beruházások elvándorlása természetesen munkahelyi következményekkel jár: tavaly a felmérésben részt vevő cégek közel kétharmada csökkentette létszámát Németországban. Jelenleg majdnem minden második vállalat folytatja a hazai munkaerő leépítését, miközben a külföldi egységeknél mindössze 7%-uk teszi ugyanezt.

A nemzetközi versenyképesség egyik kulcsszereplője ma Kína. Több német gyártó – például a Volkswagen – egyre nagyobb arányban Kínában fejlesztett és gyártott modelleket értékesít nemcsak a helyi, hanem a globális piacokon is.

Ez nem csupán olcsó munkaerő kihasználását jelenti, hanem egy strukturális átállást: Kína nemcsak gyártósor, hanem stratégiai exportbázis is. De azért jegyezzük meg azt is, hogy a külföldre menekülésnek mi is a nyertesei lehetünk.

A német politika béna kacsa

Úgy tűnik, eközben a német politikai vezetés – Friedrich Merz kancellárral az élen – tehetetlen. A német autóipar problémái nem maradnak kizárólag gazdasági kérdésként kezelve.

A VDA elnöke, Hildegard Müller szerint a beruházások és munkahelyek kivonulása nem marad következmények nélkül a társadalmi és politikai egyensúlyra nézve.

Az olyan politikai erők, amelyek a munkahelybiztonság kérdéseit hangsúlyozzák – ideértve az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű pártot – adott területeken folyamatosan növekednek támogatottságukban. Németországban az autóiparban foglalkoztatottak száma most a legalacsonyabb 2011 óta, ami rég nem látott társadalmi feszültségekhez vezethet.