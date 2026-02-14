Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csúnyán megsértette Putyint – amit válaszként kapott, azt nem teszi zsebre

Olvasta?

Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

németország

Külföldre menekülnek a német autógyárak, Friedrich Merzék tehetetlenek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A német autóipar egykor a stabil piac és jól fizető munkahelyek szinonimája volt Európában, mára azonban ez megváltozott: a beruházások egyre inkább külföldre vándorolnak, a munkahelyek fogyatkoznak, miközben a verseny – különösen Kína és más gyorsan fejlődő piacok részéről – erősödik. Németország kormánya pedig béna kacsaként figyeli, ahogy az autógyárak külföldre helyezik a termelésüket. Csendben jegyezzük meg, ennek mi is a nyertesei lehetünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
németországautóiparVolkswagen

Németország egyre nagyobb bajban van, aminek sok összetevője van, de a politika, az ország mai politikusai sokat tettek azért, hogy ez így alakult. A Német Autóipari Szövetség (VDA) legfrissebb felmérése riasztó képet fest: a hazai beszállítók és kis- és középvállalatok 72%-a tervezi beruházásainak visszafogását Németországban. Ennek több mint egynegyede már külföldre történő áthelyezést jelent; sok esetben halasztással vagy teljes lemondással párosul. A megkérdezett 124 cég 19%-a pedig teljesen kihátrál az eredetileg tervezett beruházásokból.

A RB (Regional railway) train stands during misty weather at the main railway station in front of the power plant of the headquarters of German carmaker Volkswagen (VW) in Wolfsburg, central Germany, on March 11, 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP), Németországban egyre ködösebb a jövő, és nemcsak az autóiparban
Németországban egyre ködösebb a jövő, és nem csak az autóiparban
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A német autóipari szereplők – beleértve a Volkswagen-csoportot, a Mercedest, a Bosch-t és más nagy beszállítókat – egyre nehezebben tartják fenn versenyképességüket az elektromos járművek, a digitalizáció felé történő átmenet költségei és a külföldi konkurencia mellett – írja a Reuters.

Csökkenő létszám Németországban

A beruházások elvándorlása természetesen munkahelyi következményekkel jár: tavaly a felmérésben részt vevő cégek közel kétharmada csökkentette létszámát Németországban. Jelenleg majdnem minden második vállalat folytatja a hazai munkaerő leépítését, miközben a külföldi egységeknél mindössze 7%-uk teszi ugyanezt. 

A nemzetközi versenyképesség egyik kulcsszereplője ma Kína. Több német gyártó – például a Volkswagen – egyre nagyobb arányban Kínában fejlesztett és gyártott modelleket értékesít nemcsak a helyi, hanem a globális piacokon is. 

Ez nem csupán olcsó munkaerő kihasználását jelenti, hanem egy strukturális átállást: Kína nemcsak gyártósor, hanem stratégiai exportbázis is. De azért jegyezzük meg azt is, hogy a külföldre menekülésnek mi is a nyertesei lehetünk.

A német politika béna kacsa

Úgy tűnik, eközben a német politikai vezetés – Friedrich Merz kancellárral az élen – tehetetlen. A német autóipar problémái nem maradnak kizárólag gazdasági kérdésként kezelve. 

A VDA elnöke, Hildegard Müller szerint a beruházások és munkahelyek kivonulása nem marad következmények nélkül a társadalmi és politikai egyensúlyra nézve. 

Az olyan politikai erők, amelyek a munkahelybiztonság kérdéseit hangsúlyozzák – ideértve az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű pártot – adott területeken folyamatosan növekednek támogatottságukban. Németországban az autóiparban foglalkoztatottak száma most a legalacsonyabb 2011 óta, ami rég nem látott társadalmi feszültségekhez vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!