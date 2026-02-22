Hírlevél
orosz népautó

Nem lesz új orosz népautó: a kormány megvágta a milliárdos projektet

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Törölték az új moduláris műszaki alap kifejlesztéséhez szükséges forrásokat. Késni fog az új orosz népautó.
orosz népautóladaautóipari kutatóintézetautós hír

Oroszországban egy évtizeddel ezelőtt készítették el a nagy méretű reprezentációs autó számára kifejlesztett moduláris műszaki alapot, amelyet az Aurus márka kapcsán használnak, de az kisebb méretű – hosszmotoros – modellek megvalósítását is lehetővé teszi. Ezt követte volna a kifejezetten a kis, kompakt és középkategóriás modellek számára fejlesztett – keresztmotoros – moduláris alap, amelyet a Lada következő generációs modelljeinél használtak volna. Azonban most úgy tűnik, késni fog az új orosz népautó.

Nem adott pénzt az orosz kormány a decemberben bejelentett népautó-projektre.
A hosszmotoros luxusautók után a népautóknak készült volna a keresztmotoros műszaki alap
Fotó: NAMI

Nem lesz új orosz népautó, maradnak az aktuális Ladák

Decemberben még arról volt szó, hogy 2025-2027 folyamán 87,8 milliárd rubelt fordítanak a fejlesztésre, majd 2028-2029 során további 72,2 milliárd rubelt, azonban már a kezdeti 25,6 milliárd rubeles forrást se különítették el. Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium a Motor.ru weboldalnak küldött közleménye szerint „a szövetségi költségvetési kiadások optimalizálása miatt” került erre sor, a kérdéses összeget a feldolgozóipar más területe számára csoportosítják át. A fejlesztőmunkát az orosz állami Autóipari Kutatóintézet, a NAMI irányította volna, abban részt vett volna az Autovaz (Lada), a Gaz (Volga) és a Kamaz is.
 

 

