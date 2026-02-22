Nem lesz új orosz népautó: a kormány megvágta a milliárdos projektet

Oroszországban egy évtizeddel ezelőtt készítették el a nagy méretű reprezentációs autó számára kifejlesztett moduláris műszaki alapot, amelyet az Aurus márka kapcsán használnak, de az kisebb méretű – hosszmotoros – modellek megvalósítását is lehetővé teszi. Ezt követte volna a kifejezetten a kis, kompakt és középkategóriás modellek számára fejlesztett – keresztmotoros – moduláris alap, amelyet a Lada következő generációs modelljeinél használtak volna. Azonban most úgy tűnik, késni fog az új orosz népautó.
Nem lesz új orosz népautó, maradnak az aktuális Ladák
Decemberben még arról volt szó, hogy 2025-2027 folyamán 87,8 milliárd rubelt fordítanak a fejlesztésre, majd 2028-2029 során további 72,2 milliárd rubelt, azonban már a kezdeti 25,6 milliárd rubeles forrást se különítették el. Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium a Motor.ru weboldalnak küldött közleménye szerint „a szövetségi költségvetési kiadások optimalizálása miatt” került erre sor, a kérdéses összeget a feldolgozóipar más területe számára csoportosítják át. A fejlesztőmunkát az orosz állami Autóipari Kutatóintézet, a NAMI irányította volna, abban részt vett volna az Autovaz (Lada), a Gaz (Volga) és a Kamaz is.