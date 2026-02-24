Életeket menthet a megfelelő nyári gumi – mutatjuk a legjobbakat

Amikor beköszönt a tavasz, az autósok egyik legfontosabb kérdése nem a klímafertőtlenítés vagy az olajcsere, hanem a megfelelő nyári gumi kiválasztása. A német Auto Bild idei, átfogó tesztje ismét rávilágított: a különbség életet menthet. Több száz abroncs közül szűrték ki a legjobbakat, és az eredmények azt mutatják, hogy a prémium kategória továbbra is diktálja a tempót – de nem minden arany, ami drága.

A szakértők szerint ne a nyári gumin spóroljunk

Fotó: Pilmo Kang / Hankook

A legnépszerűbb, sportos kompakt autókon használt 225/40 R18-as méretben kiélezett verseny zajlott. A több mint 50 tesztelt gumiabroncs között a mezőny élén a Goodyear végzett, amely kiváló nedves és száraz fékutat, stabil kanyarodást és kedvező gördülési ellenállást produkált. Szorosan mögötte zárt a Michelin, amely hosszú élettartamával és kiegyensúlyozott teljesítményével győzte meg a tesztelőket. A dobogóra még a Bridgestone is felfért, míg a Hankook és a Continental modelljei szintén „nagyon jó” minősítést kaptak.

Sok mindent vizsgáltak a nyári gumiknál

A vizsgálatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a fékútban akár többméteres eltérés is lehet az egyes modellek között – ez városi tempónál is döntő különbség. A szakértők nemcsak a tapadást, hanem a kopást, a zajszintet és a fogyasztásra gyakorolt hatást is pontozták.

Kiderült: az olcsóbb abroncs nem feltétlenül gazdaságosabb, ha gyorsabban kopik vagy növeli az üzemanyag-fogyasztást.

Az SUV-k és az elektromos autók külön kategóriában szerepeltek, hiszen nagyobb tömegük és eltérő terhelésük más igényeket támaszt. A villanyautók esetében például a gördülési ellenállás közvetlenül befolyásolja a hatótávot, így itt a hatékonyság legalább olyan fontos, mint a tapadás.

A teszt összegzése egyértelmű: a jó nyári gumi nem luxus, hanem biztonsági befektetés.

A vezetési élmény, a rövidebb fékút és a kiszámítható viselkedés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyári utazás valóban gondtalan legyen. A választásnál ezért érdemes a független mérésekre hagyatkozni – mert végső soron néhány négyzetcentiméternyi gumifelületen múlik az autó és az utasok biztonsága.