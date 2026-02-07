Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Nyugdíj: sokakat érintő változás jön, de nem mindenki tud róla

ace

Olcsó abroncs is az élen végzett a nyárigumi-teszten

41 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem csak a drága abroncs lehet kitűnő. Az Auto Club Europa nyárigumi-tesztjén egy olcsó abroncs is ott van az élbolyban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
acenyárigumiautós olvasnivalóteszt

A német Auto Club Europa szakemberei tíz abroncsot vizsgáltak a 2026-os nyárigumi-tesztjükben, és meglepetésükre nem találtak rossz abroncsot. Még az utolsó helyezett is belefért az „ajánlott” minősítésbe, sőt, az éllovas prémiumtermékek nyakán ott lohol egy olcsó árfekvésű abroncs! Most, hogy enyhülni látszik az időjárás, akiknek új nyári abroncsra kell beruházniuk, lassan el kell kezdjenek komolyan foglalkozni a dologgal, hiszen most még lehet belátható szállítási idővel rendelni webáruházból abroncsot, így nem lesz gond a cserével, ha tényleg beköszön a tavasz. A német klub szakemberei a kompakt- és középkategóriás modelleknél használt 225/40 R18-as méretben vizsgálták a gumikat.

Kompakt és középkategóriás autókon használt 225/40 R18-as nyárigumikat teszteltek.
Mind a 10 abroncs legalább "ajánlott" minősítéssel zárt az Auto Club Europa nyárigumi tesztjén
Fotó: Auto Club Europa

Nem szerepelt le egyik versenyző sem a nyárigumi-teszten

A száraz aszfalton 100 km/óráról fékezésnél nagyon szoros a mezőny. Marco Lucke tesztpilóta végezte a tesztet, a végére nem sok erő maradt a vádlijában, hiszen közel 100 alkalommal kellett padlóig taposnia a pedált (80 mérés + referencia-lassítások, lásd keretes írásunkat). Nagyon közel végeztek az abroncsok, a legrövidebb fékutat a Bridgestone produkálta 32,85 méterrel, majd a Continental és a Michelin következik pár centivel lemaradva, de az utolsó helyre került Nexen 34,73 méteres eredményére s elehet panasz. Nedves aszfalton 80 km/óráról fékezésnél azonban már nagyon jól kijönnek a különbségek, itt a Continental kerül az élre 24,51 méterrel, az újfent utolsó Nexen 28,34 méteres eredménye már közel 4 méterrel, kvázi egy autóhosszal rosszabb.

 

Vízre felúszásnál (aquaplaning) egyenesben minimálisan a különbségek, amíg a fékezésnél utolsó helyen szerepelt, itt a dobogóra ugrik a Nexen, a Pirelli és a Falken mögé kerül. A legjobb Pirelli (82,5 km/h) és a legrosszabb Nokian (80,1 km/h) között minimális a különbség. Kanyar-aquaplaningnál kicsit nagyobbak a különbségek, itt a Falken a legjobb 71,5 km/órával és a Continental a legrosszabb 68,3 km/órával).

 

Száraz aszfalton Henning Renner volt a tesztpilóta, az ő feladata volt a tapadás és a kormányreakció megítélése a kanyargós pályán. Amíg a vízre felúszásnál a Pirelli és a Nexen remekelt, addig a száraz aszfalton eltérőek a tulajdonságaik. A Pirelli a Falkennel, a continentallal és a Michelinnel az első helyen áll, a Nexen és a Linglong a mezőny végén kullog. A sofőrnek leginkább a Pirelli abroncsa tetszett a pontos irányíthatóságával. A vészhelyzeti kikerülési manővernél a Pirelli gyűjti a legtöbb pontot, egyébként szoros a mezőny, csak a Nokian abroncsa gyengélkedik az izgága hátsó tengellyel. Nedves aszfalton a feje tetejére állt a rend, hiszen az addig remekelő Pirelli és Falken az utolsó helyre kerül. Henning Renner szerint nem biztonságosak ezek a gumik, alul- és túlkormányzottsági jeleket mutatnak, pontatlan az irányítás és kicsi az oldalvezető-erő. A nedves kezelhetőségi vizsgálaton a korábban gyengélkedő Linglong a mezőny élére ugrik, szorosan követi a Nokian és a Michelin abroncsa, ezeknél különösen jó a kanyarból kigyorsítási képesség. A végeredményhez még az elhaladási zaj és a gördülési ellenállás is számít, előbbinél a Nexen, utóbbinál a Nokian abroncsa a legjobb.

 

Az Auto Club Europa nyárigumi-tesztjének győztese a Michelin Pilot Sport 4S, csak 1 pont lemaradással kerül a második helyre a Continental, újabb 2 pont lemaradással kerül még a dobogóra a Bridgestone abroncsa. A negyedik helyezett Falken a maga 135 pontos eredményével még belefért a „nagyon ajánlott” minősítésbe, ami nem rossz eredmény egy olcsó abroncstól – németországi vételárakkal számoltak. De nem szabad lebecsülni még az utolsó helyre kerül Nexen abroncsát sem, az is belefért az „ajánlható” sávba, különösen jól ellenáll a vízre felúszásnak, cserébe hosszabb fékúttal kell számolni vele.

Az ACE szakemberei anonim módon, kereskedelmi forgalomban szerzik be a teszthez használt abroncsokat, kivételt a még nem kapható új gumik jelentik, amelyeket a gumigyártók szállítanak – ezeknél a teszt közreadása előtt végeznek egy kontroll-mérést szintén anonim módon kereskedelmi forgalomban vásárolt darabokkal, és ha nem stimmelnek a számok, az abroncs nem kerül be a tesztbe. A méréshez Volkswagen Golfokat használtak, a nedves- és száraz aszfalton végzett menetdinamikai vizsgálatokat és a gördülési zaj mérését a Nokian Tyres tulajdonában lévő spanyolországi Hakka Ringen végezték, a gördülési ellenállást a Nokian Tyres finnországi laboratóriumában. Minden mérést többször elvégeztek, a fékút például nyolc mérés eredménye – a legjobb és legrosszabb értéket törölték, a fennmaradó hatot átlagolták. A hőmérsékleti eltérést úgy küszöbölik ki, hogy egy referencia-abronccsal folyamatosan figyelik, hogyan alakul a tapadás – ha nagy eltérést tapasztalnak, félbeszakítják a méréssorozatot.


 

Gyártó/típusmax.
pont		Michelin
Pilot Sport 4S		Continental
Sport Contact 7		Bridgestone
Potenza Sport Evo		Falken
Azenis FK520		Pirelli
P Zero PZ5
Darabár (euró) 14010310387103
Nedves biztonság806865666260
Száraz biztonság605354555254
Gazdaságosság/környezet302021172119
Összpontszám170141140138135133
Minősítés nagyon ajánlottnagyon ajánlottnagyon ajánlottnagyon ajánlottajánlott
Helyezés 12345
Egy pillantásra erős fékezésnél,
legjobb kezelhetőség,
jó gazdaságosság		erős fékezésnél
és kezelhetőségnél,
aquaplaning vegyes		legjobb fékezés,
nagyon jó kezelhetőség,
gazdaságosság vegyes
 		jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
erős aquaplaning		jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
erős aquaplaning,
legjobb sávváltás
ACE nyárigumiteszt 225/40 R18 XL
Gyártó/típusmax.
pont		Nokian
Powerproof 2		Kumho
Ecsta Sport PS72		Linglong
Sport Master		Goodyear
Eagle F1 Supersport		Nexen
N’Fera Sport
Darabár (euro) 99696810870
Nedves biztonság806362686563
Száraz biztonság604749444942
Gazdaságosság/környezet302220171523
Összpontszám170132131129129128
Minősítés ajánlottajánlottajánlottajánlottajánlott
Helyezés 678910
Egy pillantásra jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
vegyes aquaplaning		jó fékezésnél
kezelhetőségnél
és aquaplaningnál		jó fékezésnél,
aquaplaning
és gazdaságosság		jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
gyenge gazdaságosság		közepes fékezés
és kezelhetőség,
erős aquaplaning
és jó gazdaságosság
ACE nyárigumiteszt 225/40 R18 XL

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!