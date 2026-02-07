Olcsó abroncs is az élen végzett a nyárigumi-teszten

A német Auto Club Europa szakemberei tíz abroncsot vizsgáltak a 2026-os nyárigumi-tesztjükben, és meglepetésükre nem találtak rossz abroncsot. Még az utolsó helyezett is belefért az „ajánlott” minősítésbe, sőt, az éllovas prémiumtermékek nyakán ott lohol egy olcsó árfekvésű abroncs! Most, hogy enyhülni látszik az időjárás, akiknek új nyári abroncsra kell beruházniuk, lassan el kell kezdjenek komolyan foglalkozni a dologgal, hiszen most még lehet belátható szállítási idővel rendelni webáruházból abroncsot, így nem lesz gond a cserével, ha tényleg beköszön a tavasz. A német klub szakemberei a kompakt- és középkategóriás modelleknél használt 225/40 R18-as méretben vizsgálták a gumikat.
Nem szerepelt le egyik versenyző sem a nyárigumi-teszten
A száraz aszfalton 100 km/óráról fékezésnél nagyon szoros a mezőny. Marco Lucke tesztpilóta végezte a tesztet, a végére nem sok erő maradt a vádlijában, hiszen közel 100 alkalommal kellett padlóig taposnia a pedált (80 mérés + referencia-lassítások, lásd keretes írásunkat). Nagyon közel végeztek az abroncsok, a legrövidebb fékutat a Bridgestone produkálta 32,85 méterrel, majd a Continental és a Michelin következik pár centivel lemaradva, de az utolsó helyre került Nexen 34,73 méteres eredményére s elehet panasz. Nedves aszfalton 80 km/óráról fékezésnél azonban már nagyon jól kijönnek a különbségek, itt a Continental kerül az élre 24,51 méterrel, az újfent utolsó Nexen 28,34 méteres eredménye már közel 4 méterrel, kvázi egy autóhosszal rosszabb.
Vízre felúszásnál (aquaplaning) egyenesben minimálisan a különbségek, amíg a fékezésnél utolsó helyen szerepelt, itt a dobogóra ugrik a Nexen, a Pirelli és a Falken mögé kerül. A legjobb Pirelli (82,5 km/h) és a legrosszabb Nokian (80,1 km/h) között minimális a különbség. Kanyar-aquaplaningnál kicsit nagyobbak a különbségek, itt a Falken a legjobb 71,5 km/órával és a Continental a legrosszabb 68,3 km/órával).
Száraz aszfalton Henning Renner volt a tesztpilóta, az ő feladata volt a tapadás és a kormányreakció megítélése a kanyargós pályán. Amíg a vízre felúszásnál a Pirelli és a Nexen remekelt, addig a száraz aszfalton eltérőek a tulajdonságaik. A Pirelli a Falkennel, a continentallal és a Michelinnel az első helyen áll, a Nexen és a Linglong a mezőny végén kullog. A sofőrnek leginkább a Pirelli abroncsa tetszett a pontos irányíthatóságával. A vészhelyzeti kikerülési manővernél a Pirelli gyűjti a legtöbb pontot, egyébként szoros a mezőny, csak a Nokian abroncsa gyengélkedik az izgága hátsó tengellyel. Nedves aszfalton a feje tetejére állt a rend, hiszen az addig remekelő Pirelli és Falken az utolsó helyre kerül. Henning Renner szerint nem biztonságosak ezek a gumik, alul- és túlkormányzottsági jeleket mutatnak, pontatlan az irányítás és kicsi az oldalvezető-erő. A nedves kezelhetőségi vizsgálaton a korábban gyengélkedő Linglong a mezőny élére ugrik, szorosan követi a Nokian és a Michelin abroncsa, ezeknél különösen jó a kanyarból kigyorsítási képesség. A végeredményhez még az elhaladási zaj és a gördülési ellenállás is számít, előbbinél a Nexen, utóbbinál a Nokian abroncsa a legjobb.
Az Auto Club Europa nyárigumi-tesztjének győztese a Michelin Pilot Sport 4S, csak 1 pont lemaradással kerül a második helyre a Continental, újabb 2 pont lemaradással kerül még a dobogóra a Bridgestone abroncsa. A negyedik helyezett Falken a maga 135 pontos eredményével még belefért a „nagyon ajánlott” minősítésbe, ami nem rossz eredmény egy olcsó abroncstól – németországi vételárakkal számoltak. De nem szabad lebecsülni még az utolsó helyre kerül Nexen abroncsát sem, az is belefért az „ajánlható” sávba, különösen jól ellenáll a vízre felúszásnak, cserébe hosszabb fékúttal kell számolni vele.
Az ACE szakemberei anonim módon, kereskedelmi forgalomban szerzik be a teszthez használt abroncsokat, kivételt a még nem kapható új gumik jelentik, amelyeket a gumigyártók szállítanak – ezeknél a teszt közreadása előtt végeznek egy kontroll-mérést szintén anonim módon kereskedelmi forgalomban vásárolt darabokkal, és ha nem stimmelnek a számok, az abroncs nem kerül be a tesztbe. A méréshez Volkswagen Golfokat használtak, a nedves- és száraz aszfalton végzett menetdinamikai vizsgálatokat és a gördülési zaj mérését a Nokian Tyres tulajdonában lévő spanyolországi Hakka Ringen végezték, a gördülési ellenállást a Nokian Tyres finnországi laboratóriumában. Minden mérést többször elvégeztek, a fékút például nyolc mérés eredménye – a legjobb és legrosszabb értéket törölték, a fennmaradó hatot átlagolták. A hőmérsékleti eltérést úgy küszöbölik ki, hogy egy referencia-abronccsal folyamatosan figyelik, hogyan alakul a tapadás – ha nagy eltérést tapasztalnak, félbeszakítják a méréssorozatot.
|Gyártó/típus
|max.
pont
|Michelin
Pilot Sport 4S
|Continental
Sport Contact 7
|Bridgestone
Potenza Sport Evo
|Falken
Azenis FK520
|Pirelli
P Zero PZ5
|Darabár (euró)
|140
|103
|103
|87
|103
|Nedves biztonság
|80
|68
|65
|66
|62
|60
|Száraz biztonság
|60
|53
|54
|55
|52
|54
|Gazdaságosság/környezet
|30
|20
|21
|17
|21
|19
|Összpontszám
|170
|141
|140
|138
|135
|133
|Minősítés
|nagyon ajánlott
|nagyon ajánlott
|nagyon ajánlott
|nagyon ajánlott
|ajánlott
|Helyezés
|1
|2
|3
|4
|5
|Egy pillantásra
|erős fékezésnél,
legjobb kezelhetőség,
jó gazdaságosság
|erős fékezésnél
és kezelhetőségnél,
aquaplaning vegyes
|legjobb fékezés,
nagyon jó kezelhetőség,
gazdaságosság vegyes
|jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
erős aquaplaning
|jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
erős aquaplaning,
legjobb sávváltás
|Gyártó/típus
|max.
pont
|Nokian
Powerproof 2
|Kumho
Ecsta Sport PS72
|Linglong
Sport Master
|Goodyear
Eagle F1 Supersport
|Nexen
N’Fera Sport
|Darabár (euro)
|99
|69
|68
|108
|70
|Nedves biztonság
|80
|63
|62
|68
|65
|63
|Száraz biztonság
|60
|47
|49
|44
|49
|42
|Gazdaságosság/környezet
|30
|22
|20
|17
|15
|23
|Összpontszám
|170
|132
|131
|129
|129
|128
|Minősítés
|ajánlott
|ajánlott
|ajánlott
|ajánlott
|ajánlott
|Helyezés
|6
|7
|8
|9
|10
|Egy pillantásra
|jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
vegyes aquaplaning
|jó fékezésnél
kezelhetőségnél
és aquaplaningnál
|jó fékezésnél,
aquaplaning
és gazdaságosság
|jó fékezésnél
és kezelhetőségnél,
gyenge gazdaságosság
|közepes fékezés
és kezelhetőség,
erős aquaplaning
és jó gazdaságosság