Olcsó abroncs is az élen végzett a nyárigumi-teszten

A német Auto Club Europa szakemberei tíz abroncsot vizsgáltak a 2026-os nyárigumi-tesztjükben, és meglepetésükre nem találtak rossz abroncsot. Még az utolsó helyezett is belefért az „ajánlott” minősítésbe, sőt, az éllovas prémiumtermékek nyakán ott lohol egy olcsó árfekvésű abroncs! Most, hogy enyhülni látszik az időjárás, akiknek új nyári abroncsra kell beruházniuk, lassan el kell kezdjenek komolyan foglalkozni a dologgal, hiszen most még lehet belátható szállítási idővel rendelni webáruházból abroncsot, így nem lesz gond a cserével, ha tényleg beköszön a tavasz. A német klub szakemberei a kompakt- és középkategóriás modelleknél használt 225/40 R18-as méretben vizsgálták a gumikat.

Mind a 10 abroncs legalább "ajánlott" minősítéssel zárt az Auto Club Europa nyárigumi tesztjén

Fotó: Auto Club Europa

Nem szerepelt le egyik versenyző sem a nyárigumi-teszten

A száraz aszfalton 100 km/óráról fékezésnél nagyon szoros a mezőny. Marco Lucke tesztpilóta végezte a tesztet, a végére nem sok erő maradt a vádlijában, hiszen közel 100 alkalommal kellett padlóig taposnia a pedált (80 mérés + referencia-lassítások, lásd keretes írásunkat). Nagyon közel végeztek az abroncsok, a legrövidebb fékutat a Bridgestone produkálta 32,85 méterrel, majd a Continental és a Michelin következik pár centivel lemaradva, de az utolsó helyre került Nexen 34,73 méteres eredményére s elehet panasz. Nedves aszfalton 80 km/óráról fékezésnél azonban már nagyon jól kijönnek a különbségek, itt a Continental kerül az élre 24,51 méterrel, az újfent utolsó Nexen 28,34 méteres eredménye már közel 4 méterrel, kvázi egy autóhosszal rosszabb.

Vízre felúszásnál (aquaplaning) egyenesben minimálisan a különbségek, amíg a fékezésnél utolsó helyen szerepelt, itt a dobogóra ugrik a Nexen, a Pirelli és a Falken mögé kerül. A legjobb Pirelli (82,5 km/h) és a legrosszabb Nokian (80,1 km/h) között minimális a különbség. Kanyar-aquaplaningnál kicsit nagyobbak a különbségek, itt a Falken a legjobb 71,5 km/órával és a Continental a legrosszabb 68,3 km/órával).

Száraz aszfalton Henning Renner volt a tesztpilóta, az ő feladata volt a tapadás és a kormányreakció megítélése a kanyargós pályán. Amíg a vízre felúszásnál a Pirelli és a Nexen remekelt, addig a száraz aszfalton eltérőek a tulajdonságaik. A Pirelli a Falkennel, a continentallal és a Michelinnel az első helyen áll, a Nexen és a Linglong a mezőny végén kullog. A sofőrnek leginkább a Pirelli abroncsa tetszett a pontos irányíthatóságával. A vészhelyzeti kikerülési manővernél a Pirelli gyűjti a legtöbb pontot, egyébként szoros a mezőny, csak a Nokian abroncsa gyengélkedik az izgága hátsó tengellyel. Nedves aszfalton a feje tetejére állt a rend, hiszen az addig remekelő Pirelli és Falken az utolsó helyre kerül. Henning Renner szerint nem biztonságosak ezek a gumik, alul- és túlkormányzottsági jeleket mutatnak, pontatlan az irányítás és kicsi az oldalvezető-erő. A nedves kezelhetőségi vizsgálaton a korábban gyengélkedő Linglong a mezőny élére ugrik, szorosan követi a Nokian és a Michelin abroncsa, ezeknél különösen jó a kanyarból kigyorsítási képesség. A végeredményhez még az elhaladási zaj és a gördülési ellenállás is számít, előbbinél a Nexen, utóbbinál a Nokian abroncsa a legjobb.