omoda

Oldalra csúsztatható képernyő is van már!

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Teljessé vált a kínai márka választéka az új szabadidő-autóval. Az Omoda 7-es plug-in hibrid hajtást kap.
omodaplug-in hibridomoda 7autós hír

Miután már az indulásnál elérhető korlátozott választékkal is letarolta a piacot, az Omoda és Jaecoo márkák kínálatát szép lassan bővítette a forgalmazó. Az Omoda esetén most lett teljes a választék a 7-es jelzésű szabadidő-autó érkezésével, ami 16 490 000 Ft-os bevezető áron található meg a márkakereskedésekben.

Belül van az Omoda 7-es trükkje.
Az Omoda középső modellje a 7-es szabadidő-autó
Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda

90 km-es elektromos hatótávot ígér az Omoda 7-es

A viszonylag magas indulóárat az indokolja, hogy a piaci rajtnál a legmagasabb Exclusive felszereltséggel árulják csak a modellt, a vásárlónak egyedül a színválasztás a dolga, extrát nem kérhető, hiszen minden ott van a fedélzeten. Mint a márka legfiatalabb modellje, az Omoda 7-es kapja a legnagyobb méretű, 15,6 colos képátlójú központi érintőképernyőt, ráadásul nem rögzített, hanem oldalirányban eltolható, ha épp az anyósülésen helyet foglaló személy akarja kisajátítani azt.

 

A 4,6 méteres szabadidő-autó hajtásáról egy 274 LE/365 Nm rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtás gondoskodik, az 1,5-ös turbómotor 143 lóerős, a váltóba behajtó villanymotor 204 lóerős. A 18,4 kWh kapacitású akkumulátorral 90 km-es az elektromos hatótávolság, a 60 literes benzintankot is kihasználva a szabványos fogyasztással számolva 1200 km a teljes hatótávolság.
 

 

 

