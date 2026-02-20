Oldalra csúsztatható képernyő is van már!

Miután már az indulásnál elérhető korlátozott választékkal is letarolta a piacot, az Omoda és Jaecoo márkák kínálatát szép lassan bővítette a forgalmazó. Az Omoda esetén most lett teljes a választék a 7-es jelzésű szabadidő-autó érkezésével, ami 16 490 000 Ft-os bevezető áron található meg a márkakereskedésekben.

Az Omoda középső modellje a 7-es szabadidő-autó

Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda

90 km-es elektromos hatótávot ígér az Omoda 7-es

A viszonylag magas indulóárat az indokolja, hogy a piaci rajtnál a legmagasabb Exclusive felszereltséggel árulják csak a modellt, a vásárlónak egyedül a színválasztás a dolga, extrát nem kérhető, hiszen minden ott van a fedélzeten. Mint a márka legfiatalabb modellje, az Omoda 7-es kapja a legnagyobb méretű, 15,6 colos képátlójú központi érintőképernyőt, ráadásul nem rögzített, hanem oldalirányban eltolható, ha épp az anyósülésen helyet foglaló személy akarja kisajátítani azt.

A 4,6 méteres szabadidő-autó hajtásáról egy 274 LE/365 Nm rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtás gondoskodik, az 1,5-ös turbómotor 143 lóerős, a váltóba behajtó villanymotor 204 lóerős. A 18,4 kWh kapacitású akkumulátorral 90 km-es az elektromos hatótávolság, a 60 literes benzintankot is kihasználva a szabványos fogyasztással számolva 1200 km a teljes hatótávolság.

