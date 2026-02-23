Hírlevél
Olyan extrát kapott a Suzuki Swift, hogy eláll a lélegzetünk!

A cseresznyefa-virágzásra készülnek a limitált szériával. Olaszországban vásárolható meg a Suzuki Swift Sakura.
suzukisuzuki swift sakuraautós hír

Japánban a tavasz beköszöntét jelzi a cseresznyefa-virágzás, vagy ahogy arrafelé nevezik, a szakura. Hamarosan Európában is beköszönt az új évszak, amire az olasz forgalmazó a Suzuki Swift Sakura limitált szériával készül.

Az utastérben is megjelenik a rózsaarany szín a Suzuki limitált modellnél.
Rózsaarany tetővel tűnik ki a Suzuki Swift Sakura limitált széria
Fotó: Suzuki

Fehér-rózsarany metálfényt kap a Suzuki Swift karosszériája

Az ottani kínálat csúcsát jelentő 1.2 Hybrid AT Top modellből indulnak ki, de egyedi a fényezés és a belső kialakítás. A karosszériát Bianco Artico Metallizzato színére fényezik, a tető és a külső tükörházak Oro Rosa Metallizzato színűek. Ez utóbbi jelenik meg a belső tér díszbetétjein is. A Suzuki Swift Sakura limitált széria ára 21 950 euró, ami 2000 euróval magasabb a kiindulási alapot jelentő csúcsszintnél – ahol a kétszínű fényezésért további 950 eurót kérnek.

 

 

