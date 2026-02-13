Olyan sok a villanyautó, hogy fizetniük kell a behajtásért!

Olaszország számos nagyvárosához hasonlóan Rómában is bevezették a ZTL (Zona a Traffico Limitato) korlátozott behajtási övezetet, a forgalom és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Azonban a tervezettnél sokkal több behajtási engedélyt igényeltek a villanyautósok, 21 000-ről 75 000-re ugrott ezeknek a száma, így most elhatározták, hogy az akkumulátoros-elektromos autók tulajdonosainak is fizetnie kell a behajtásért.

Megugrott a villanyautók száma Rómában, úgyhogy már nekik is fizetniük kell a behajtásért

Fotó: Roma Mobilitá

Fél árat fizetnek a villanyautósok – ami így is évi 1000 euró

Amíg egy hagyományos autónak évi 2000 euróba kerül a római ZTL-be való behajtási engedély, addig a villanyautósoknak kedvezményes áron évi 1000 eurót kell fizetniük. A Roma Mobilitá az intézkedéssel szeretné megakadályozni azt, hogy a belváros a villanyautók parkolóhelye legyen, a lakosok ugyanis panaszkodtak, hogy mindössze annyi változás történt az életükben, hogy immár akkumulátoros-elektromos autók foglalják el a parkolóhelyeket.

