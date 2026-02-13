Olyan sok a villanyautó, hogy fizetniük kell a behajtásért!

Hírlevél
A korlátozott behajtási övezet nem érte el a célját. Ezentúl a villanyautóknak is fizetnie kell, hogy csökkenjen a forgalom.
Olaszország számos nagyvárosához hasonlóan Rómában is bevezették a ZTL (Zona a Traffico Limitato) korlátozott behajtási övezetet, a forgalom és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Azonban a tervezettnél sokkal több behajtási engedélyt igényeltek a villanyautósok, 21 000-ről 75 000-re ugrott ezeknek a száma, így most elhatározták, hogy az akkumulátoros-elektromos autók tulajdonosainak is fizetnie kell a behajtásért.

Fél árat fizetnek a villanyautósok – ami így is évi 1000 euró

Amíg egy hagyományos autónak évi 2000 euróba kerül a római ZTL-be való behajtási engedély, addig a villanyautósoknak kedvezményes áron évi 1000 eurót kell fizetniük. A Roma Mobilitá az intézkedéssel szeretné megakadályozni azt, hogy a belváros a villanyautók parkolóhelye legyen, a lakosok ugyanis panaszkodtak, hogy mindössze annyi változás történt az életükben, hogy immár akkumulátoros-elektromos autók foglalják el a parkolóhelyeket.
 

 

