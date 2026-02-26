Autógáz, összkerékhajtás, tereppáncél – különleges Dustert dob piacra a Dacia

Eredetileg a Dacia három évet adott magának arra, hogy megnyerje a Dakar Ralit, és mivel idén ez sikerült a Sandrider versenyautóval, egy évvel hamarabb leállítják a motorsport-programot; 2027-ben már nem állnak rajthoz a terepralin. Nem múlik el teljesen nyomtalanul a román márka szereplése, hiszen kifejezetten a hazai piac számára elkészítették a Spirit of Sand limitált szériát. Tulajdonképpen a 2024 decemberében megmutatott Soul of Dakar folytatásáról van szó, csak most nem jogdíj-köteles nevet választottak.

150 lóerős összkerékhajtású Dusterral ünnepli Dakar-győzelmét a Dacia

Fólia-dekor és 6 mm-es alsó védőlemez teszi különlegessé a Dacia Duster különszériát

A Sandstone fényezést fólia-grafikával egészítik ki, és mivel az Extreme csúcs-szintből készül az 500 darabra limitált széria, a rézszínű díszek is ott vannak a karosszérián. Nem látszik, de rossz terepen jól jön a 6 mm vastag alumíniumlemezből készített alsó védelem, egyébként felszereltség tekintetében nincs változás. A Dacia még a Sleep Pack nevű kemping-csomagot, illetve a vonóhorogra szerelhető kerékpárszállítót ajánlja a vásárlók figyelmébe a gyári kiegészítők közül.

Egyedüliként a hybrid-G 150 4x4 hajtással készül a Dacia Duster Spirit of Sand, 1,2-es lágyhibrid turbómotor (140 LE+14 LE) hajtja az első kerekeket hatfokozatú duplakuplungos váltón keresztül, a hátsókat villanymotor (31 LE/87 Nm) mozgatja fogaskerék áttételen keresztül; egy feltöltéssel – 50 l benzin és 50 l autógáz – 1500 km a hatótávolság. A vásárlók online jelentkezhetnek a különleges modellre, a listaár 30 780 euró, az első példányokat áprilisban adják át a megrendelőknek.