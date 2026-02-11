Peking ezzel az autóval hódíthatja meg a világot – mi máris kipróbáltuk!

Lassan indul az év, hiszen egészen februárig kellett várni egy új kínai autómárka hazai megjelenésre: a Gablini Csoport jóvoltából próbálhattuk ki a BAIC IX55-ös szabadidő-autót. Ne hagyják magukat félrevezetni a fényképek által, a szlovén tesztautón ugyan Beijing márkanév olvasható, de mire 3-4 hónap múlva az első példányok megérkeznek hozzánk, már BAIC felirat szerepel rajtuk (a 2026-os modellévű példányok még nagyobb központi érintőképernyőt is kapnak). Még készül a magyar weboldal, az utolsó megállapodásokat kötik a kereskedőkkel, a tervek szerint 6-7 értékesítési és szervizponttal indítanak tavasszal.
A népes kompakt SUV-ok közé tartozik a legújabb kínai autó
A kompakt szabadidő-autók népes táborát gyarapítja a BAIC X55-ös. Nem annyira radikálisan ázsiai a stílus, mint egynémely vetélytársnál, nissanos-hyundaios vonásokat lehet felfedezni a 4,6 méter hosszú karosszérián. A süllyesztett kilincsek egyébként mechanikusak, épp csak villanymotorok emelik ki azokat a lemez síkjából a hozzáférés megkönnyítésére (egyébként elöl kell őket benyomni ahhoz, hogy megragadhassuk őket). A magyar importőr úgy döntött, csak a csúcs-felszereltséget hozza, ennek megfelelően alapfelszerelés lesz a 19 colos felni, a nyitható első résszel rendelkező üvegtető, a bőrkárpit, egyedüli motorként 1,5-ös 177 lóerős turbót kínálnak – eleinte, pár hónap lemaradással érkezik majd a hibrid változat.
Szerencsére a belső térben se vitték túlzásba az ázsiai stílust (a dinamikus, értsd lassításhoz-gyorsításhoz alkalmazkodó hangulatvilágítást a nappali világosságban nem tudtam élvezni…), de sajnos már digitális belsőről van szó, fizikai kapcsoló csak az ajtókárpiton és a kormány küllőin találni. A kezdőképernyőről úgy érhető el leggyorsabban a klíma-menü, hogy alulról „felhúzzuk” azt, a járműbeállítások (itt lehet kikapcsolni például a sebességtúllépés-figyelmeztetést) eléréséhez felülről kell „lehúzni” a menüt. Nem véletlen az okostelefonos párhuzam, hiszen ez az autó használta először a Huawei által kifejezetten az autók számára fejlesztett HarmonyOS operációs rendszert. A próbált autóban az indukciós telefontöltő mellett még USB-A csatlakozók voltak, azt majd meglátjuk az ügyfélautók érkezésekor, milyenek lesznek a 2026-os modellekben.
Finoman dolgozik az 1,5 literes négyhengeres turbómotor, autópályán például az A oszlop felől érkező halk szélzaj és a téli abroncsok halk mormogása volt az uralkodó az utastérben, mert a motorból semmit nem hallani. A 177 LE/270 Nm manapság átlagosnak számít, de többnek érezni. Széria a hétfokozatú duplakuplungos váltó, ami ugyan finoman pakolja a fokozatokat, de indulásnál nagyon hirtelen zárja össze a kuplungot. Persze lehet erre azt mondani, hogy a sportos külső-belső megjelenéshez hangolták a vezetést, de parkolásnál centizésnél inkább hátrány az ilyen dinamikus megindulás; Eco-módban egy kicsit finomabb a kuplungkezelése az automatának. A pár kilométeres próba alatt nem tűnt se túl keménynek, se túl lágynak a futómű hangolása, körforgalomban az orrát tolta, e téren nem számíthat meglepetésre a sofőr.
A kompakt BAIC X55-ös szabadidő-autó az ígéret szerint 12 millió Ft alatti áron lesz megvásárolható, az ügyfeleknek a szín kiválasztása lesz a dolga, hiszen minden extra ott lesz a fedélzeten. Ez alávág a nyugati konkurenciának, de kínai vonalon (Chery/Dongfeng/Jaecoo/Omoda) már akad vetélytársa, és a 7 év / 150 000 km-es teljes körű garancia is megfelel a konkurenciának. Az induláskor a BAIC szalonokban a 4,6 méteres X55 mellett még két másik szabadidő-autó lesz megtalálható, később további modelleket és hajtásokat is bevezetnek a piacra.
A Pekingi Tartományi Kormányzat tulajdonában van a BAIC Csoport, 1958-ban kezdtek autót gyártani, a GAZ-21-es Volga licencváltozatával indítottak, később a hadsereg számára gyártották a a parancsnoki UAZ-zal párhuzamosan fejlesztett BJ212-es terepjárót. A BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) nem keverendő a BAW (Beijing Automotive Works) nevű céggel, utóbbi 2016-ban vált ki a BAIC Csoportból, aktuálisan a törülközőgyártással foglalkozó Shandong Weiqiao Pioneering Group tulajdonában van. A BAIC Csoport 2009-ben vette meg a csődbe ment Saab technológiáját, a cég a Mercedes-Benz Csoport legnagyobb részvényese, 9,98%-os részvénycsomagot birtokol. A BAIC a Mercedes-Benz és a Hyundai kínai partnere.