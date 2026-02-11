Peking ezzel az autóval hódíthatja meg a világot – mi máris kipróbáltuk!

Lassan indul az év, hiszen egészen februárig kellett várni egy új kínai autómárka hazai megjelenésre: a Gablini Csoport jóvoltából próbálhattuk ki a BAIC IX55-ös szabadidő-autót. Ne hagyják magukat félrevezetni a fényképek által, a szlovén tesztautón ugyan Beijing márkanév olvasható, de mire 3-4 hónap múlva az első példányok megérkeznek hozzánk, már BAIC felirat szerepel rajtuk (a 2026-os modellévű példányok még nagyobb központi érintőképernyőt is kapnak). Még készül a magyar weboldal, az utolsó megállapodásokat kötik a kereskedőkkel, a tervek szerint 6-7 értékesítési és szervizponttal indítanak tavasszal.

Szemrevaló a BAIC X55-ös kínai autó megjelenése, a fényszóró a hűtőrács sarkából világít

Fotó: STEFLER BALAZS / Autó-Motor

A népes kompakt SUV-ok közé tartozik a legújabb kínai autó

A kompakt szabadidő-autók népes táborát gyarapítja a BAIC X55-ös. Nem annyira radikálisan ázsiai a stílus, mint egynémely vetélytársnál, nissanos-hyundaios vonásokat lehet felfedezni a 4,6 méter hosszú karosszérián. A süllyesztett kilincsek egyébként mechanikusak, épp csak villanymotorok emelik ki azokat a lemez síkjából a hozzáférés megkönnyítésére (egyébként elöl kell őket benyomni ahhoz, hogy megragadhassuk őket). A magyar importőr úgy döntött, csak a csúcs-felszereltséget hozza, ennek megfelelően alapfelszerelés lesz a 19 colos felni, a nyitható első résszel rendelkező üvegtető, a bőrkárpit, egyedüli motorként 1,5-ös 177 lóerős turbót kínálnak – eleinte, pár hónap lemaradással érkezik majd a hibrid változat.

Fotó: STEFLER BALAZS / Autó-Motor

Szerencsére a belső térben se vitték túlzásba az ázsiai stílust (a dinamikus, értsd lassításhoz-gyorsításhoz alkalmazkodó hangulatvilágítást a nappali világosságban nem tudtam élvezni…), de sajnos már digitális belsőről van szó, fizikai kapcsoló csak az ajtókárpiton és a kormány küllőin találni. A kezdőképernyőről úgy érhető el leggyorsabban a klíma-menü, hogy alulról „felhúzzuk” azt, a járműbeállítások (itt lehet kikapcsolni például a sebességtúllépés-figyelmeztetést) eléréséhez felülről kell „lehúzni” a menüt. Nem véletlen az okostelefonos párhuzam, hiszen ez az autó használta először a Huawei által kifejezetten az autók számára fejlesztett HarmonyOS operációs rendszert. A próbált autóban az indukciós telefontöltő mellett még USB-A csatlakozók voltak, azt majd meglátjuk az ügyfélautók érkezésekor, milyenek lesznek a 2026-os modellekben.